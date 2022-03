Kurt Krömer: Ich mache mich mal nackt

Interview

Kurt Krömer spricht mit Quotenmeter über sein neues Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression". Außerdem verrät er wie er noch immer Gäste für seine Show «Chez Krömer» bekommt.

Kiepenheuer&Witsch Kurt Krömer „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression" erscheint im Kiepenheuer&Witsch-Verlag und ist für 20,00 € erhältlich.

Das haben mich einige Journalisten gefragt. Hätte ich das gewusst, hätte ich wohl noch ein Kapitel drangehängt. Ich hole mal aus: 2012 war ich in Afghanistan und habe dort gedreht, nachdem mich die Bundeswehr gefragt hat, ob ich da Truppenbetreuung machen könnte. Da hat eine Metamorphose stattgefunden. Seit 2012 sind Kurt Krömer und Alexander Bojcan deckungsgleich, aber Kurt Krömer tritt in der Öffentlichkeit auf. Deshalb steht auch Kurt Krömer als Autor auf dem Buchcover. Und eine Kunstfigur kann schließlich kein Buch schreiben.Das frage ich mich auch. (lacht) Ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung für die nächste Staffel, wir laden hunderte ein, wovon aber letztendlich nur sechs kommen. Es zeichnet sich ab, dass das eine Hassliebe bei mir ist. Deshalb bin ich froh, dass auch Freunde kommen. Aber ich brauche gleichzeitig die Reibung, das Provozieren. Ich will auch Krawall haben in der Sendung.Das Buch ist kein Ratgeber, sondern mein Erfahrungsbericht. Ich hoffe einfach, dass wir das Tabuthema brechen und dass die Leute denken: Der Krömer hat über seine Depressionen gesprochen, dann kann ich das auch machen. Es reicht zum Hausarzt zu gehen, man muss nicht gleich ein ganzes Buch schreiben.Ich sehe das wie Torsten Sträter: wenn man irgendwann in einem Satz zusammenfassen könnte, was Depressionen haben, bedeutet, dann haben wir unsere Mission erfüllt. Dann würden wir es auf tausenden Postkarten drucken und weltweit verschicken.Aber vielleicht soviel: depressiv sein kann man sich wie eine Messiwohnung im Kopf vorstellen. Jeden Tag kommt zu dem ganzen Krempel, der da schon drin ist, Neues dazu. In der Tagesklinik hat man mir geholfen, aufzuräumen.Auf jeden Fall, ich habe auch erst überlegt, ob ich das Buch überhaupt schreiben kann, weil es bedeutet, komplett die Hosen runterzulassen. Aber das Buch war mir einfach wichtig. Und wir sprechen heutzutage immer alle davon, wie wichtig Ehrlichkeit ist. Und deshalb dachte ich mir, mache ich mich mal nackt.Das wird denke ich ein Atomkraftwerk, aber ich hoffe, dass es mir positiv um die Ohren fliegen wird.Weil die Strukturen unserer Gesellschaft noch immer depressivfördernd sind. Wir glauben „funktionieren“ zu müssen. Das finde ich ein ganz schlimmes Wort: Funktionieren, ich bin doch kein Roboter, sondern ein Mensch. Aber wenn man sonntags feststellt, dass man montags ins Büro muss und dem Chef nicht sagen kann, dass man depressiv ist, sich nicht konzentrieren kann, nicht arbeiten kann, weil man Angst hat, gefeuert zu werden, dann glaubt man, „funktionieren“ zu müssen.Die Klinik hat mir als erstes beigebracht, dass ich nicht funktionieren kann und muss. Denn das habe ich vorher auch geglaubt. Und dass ich nicht perfekt sein muss. Das geht als alleinerziehender Vater nämlich auch gar nicht.Die Ärzte in der Tagesklinik haben zu mir gesagt, dass ich gut aus der Depression herausgefunden habe.Und als ich dann unter anderem auf dem Savigyplatz in Berlin stand und wieder gespürt habe, was es bedeutet, wenn die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen. Das zu beobachten, war grandios. Oder als ich wieder ein Buch durchlesen konnte. Das kann man nämlich nicht, wenn man depressiv ist und Konzentrationsschwierigkeiten hat.Geht zum Hausarzt, wenn ihr euch nicht gleich traut, zum Psychiater zu gehen. Der Hausarzt kann auch feststellen, ob eine Depression vorliegt und kann weitervermitteln. Oder ich empfehle auch immer gerne die Website der Deutschen Depressionshilfe, da kann man einen Fragebogen ausfüllen, um zu überprüfen, ob man typische Symptome hat und ob man eine leichte, mittlere oder schwere Depression hat.