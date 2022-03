Comic-Laden

Alessio De Santa erzählt die Geschichte der beiden Disney-Brüder in seiner Graphic Novel.

Walt Disney - ein Name, mit dem man eine Welt voller Zeichentrickfiguren wie Mickey Mouse oder Donald Duck verbindet. Ein Name, der längst Einzug in der ganzen Welt gehalten hat und die Tore riesiger Freizeitparks schmückt. Und auch ein Name, hinter dem nicht sich nicht nur Walt, sondern auch sein weniger bekannter Bruder Roy verbirgt.Die 163 Seiten lange Graphic Novel "The Moneyman" von Alessio De Santa befasst sich mit der Geschichte der Brüder Walt und Roy Disney. Gemeinsam gründeten sie 1923 das Disney Brothers Cartoon Studio, das heute weltweit als Walt Disney Company bekannt ist. Das Buch eröffnet dem Leser dank liebevoll illustrierter Bilder den Geist der 1940er und 50er Jahre.Obwohl die beiden Brüder ein inniges Verhältnis pflegten, blieb Streit nicht aus. Grund dafür waren vor allem finanzielle Engpässe. Walt, der Träumer, der sich auf das Kreative verstand, forderte die Geduld seines Bruders und die finanziellen Mittel des gemeinsamen Unternehmens oft heraus. Der kreative Kopf und das Finanzgenie, dem das Buch seinen Titel verdankt, glaubten trotz Differenzen an den gemeinsamen Traum. Roy verlor nie das Vertrauen in die fantasievollen Visionen seines jüngeren Bruders.Der Comic behandelt die wichtigen Momente im Leben der Brüder. Er erzählt die emotionale Geschichte einer Familie. Durch visuell eindrucksvolle Bilder begleitet der Leser Roy und Walt auf ihrem Weg zu einem der größten Imperien der heutigen Zeit. Ein durchaus schwerer Weg, der auch durch Tiefen geprägt worden ist und am Ende doch zu dem Erfolg führte, der heute die Augen von Groß und Klein strahlen lässt.Erschienen ist "The Moneyman - die Geschichte von Roy und Walt Disney" am 20. März 2019 im Knesebeck Verlag. Der Autor Alessio De Santa arbeitete selbst bereits als Szenarist und Zeichner für Disney. Zusammen mit einem italienischen Künstlerteam hat er die einzigartige Geschichte hinter dem weltberühmten Unternehmen zum Leben erweckt.