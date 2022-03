Nick Cannon ist seine Talkshow los

US-Fernsehen

Am Donnerstagmorgen wurden die Mitarbeiter über das Aus informiert.

Schlechte Aussichten für Nick Cannon: Seine Tages-Talkshowwird eingestellt, die eigenen Angestellten wurden am Donnerstagvormittag über das Ende nach der ersten Staffel informiert. Die Produktion sei bereits abgeschlossen. Es wurden jedoch genügend Episoden vorproduziert und aufbewahrt, so dass die Show ihre Saison mit Original-Episoden beenden wird, die irgendwann im Mai ausgestrahlt werden.Die Absage kommt zwar plötzlich, aber das abrupte Ende ist nicht ganz so abrupt, wie es für die Crew und die Produzenten der Show erscheinen mag – Insider sagen, dass eine fünfwöchige Pause bereits vorher geplant war, da Cannon einen vollen Terminkalender mit Verantwortlichkeiten für seine lang laufende Paramount-Improvisations-Show «Wild 'N Out» und die Fox-Hitserie «The Masked Singer» hat, die er moderiert. Die Pause sollte nächste Woche beginnen, was bedeutet, dass die Mitarbeiter Mitte April zur Arbeit zurückkehren würden.„Es ist nie leicht, eine Produktion mit klarem Potenzial abzusetzen, aber nach reiflicher Überlegung und Prüfung verschiedener Optionen haben wir die schwierige geschäftliche Entscheidung getroffen, die Produktion von Nick Cannon" zu beenden", so Mort Marcus und Ira Bernstein, Co-Präsidenten des Produzenten und Verleihers der Serie, Debmar-Mercury von Lionsgate. "Wir haben vor, den Zuschauern bis zum Ende der Saison weitere Original-Episoden der Daytime-Talkshow anzubieten. Unser Dank geht an den sehr talentierten Nick Cannon und unser wunderbares Produktionsteam, und wir wünschen Nick weiterhin viel Erfolg mit seinen vielen erfolgreichen Unternehmungen."