Disney legt Geschäfte in Russland auf Eis

Mitarbeiter von Disney werden in Russland aber weiterhin beschäftigt bleiben, wie das Unternehmen ankündigte.

Die Walt Disney Company hatte bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben, keine Filme mehr in Russland ins Kino bringen zu wollen. Außerdem kündigte man an die Geschäfte aufgrund der „unprovozierten russischen Invasion in der Ukraine“ überprüfen zu wollen. Nun hat man offenbar die Prüfung abgeschlossen und ist nun zu weiteren Schritten bereit. Ein Unternehmenssprecher teilte am Donnerstag mit: „Angesichts des unerbittlichen Angriffs auf die Ukraine und der eskalierenden humanitären Krise unternehmen wir Schritte, um alle anderen Geschäfte in Russland zu pausieren.“Zu den besagten Schritten zählen „Inhalts- und Produktlizenzen, Aktivitäten von Disney Cruise Line, das National Geographic-Magazin und Tourneen, lokale Inhaltsproduktionen und lineare Kanäle“, wie es in der Mitteilung hieß. Der Sprecher weiter: „Einige dieser Geschäftsaktivitäten können und werden wir sofort pausieren. Andere – wie lineare Kanäle und einige Inhalts- und Produktlizenzen – werden angesichts der vertraglichen Komplexität Zeit in Anspruch nehmen.“Disney kündigte auch an, die „engagierten Kollegen“ in Russland weiterhin zu beschäftigen. Zudem arbeite man mit NGO-Partnern zusammen, um Flüchtlingen „drängende Hilfsmittel und anderen dringend benötigten Beistand zu leisten.“Damit setzt sich der wirtschaftliche Einbruch Russlands weiter fort. Als Reaktion auf die massive Invasion des Landes haben mehrere Unterhaltungsunternehmen, darunter Amazon, Netflix und WarnerMedia, beschlossen, das Geschäft in Russland zu pausieren oder ganz einzustellen, während alle großen Studios angekündigt haben, die Premiere ihrer Filme im Land einzustellen.