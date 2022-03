Nach zehn Jahren: «Flip or Flop» endet

US-Fernsehen

Der Fernsehsender HGTV stellt die Fernsehshow nach zehn Jahren ein.

Die Make-Over-Showvom Unterhaltungssender HGTV wird eingestellt. Bereits in der kommenden Woche wird das Serienfinale ausgestrahlt. Das Format drehte sich um das damalige Paar Tarek El Moussa und Christina Haackin in Orange County, Kalifornien, das nach dem Immobiliencrash im Jahr 2008 begann, Häuser zu verkaufen. Das Duo war von 2009 bis 2018 verheiratet, blieb aber auch nach seiner Scheidung Co-Moderatoren. «Flip or Flop» brachte sechs Spin-offs desselben Formats hervor, die in verschiedenen Städten spielen."Tarek El Moussa und Christina Haack sind langjährige, bei den Fans beliebte Stars auf HGTV, und es ist wahr, dass «Flip or Flop» nach einer epischen 10-jährigen Laufzeit als eine der erfolgreichsten unscripted Serien zu einem Ende kommt", sagte der Sender am Donnerstag in einer Erklärung. "Mehr als 90 Millionen Zuschauer haben die beliebte Serie seit ihrer Premiere im Jahr 2013 gesehen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Episoden ihrer Soloserien «Flipping 101 with Tarek El Moussa» und «Christina on the Coast» mehr von Tareks und Christinas Immobilien- und Renovierungsabenteuern im echten Leben zu sehen.""Ich bin voller Dankbarkeit, dass ich zehn Staffeln einer Erfolgsserie gemacht habe. Ich weiß noch, wie ich den Pilotfilm drehte und dachte: 'Wäre es nicht verrückt, wenn das [sic] es tatsächlich ins Network-TV schaffen würde?' Und hier sind wir nun, ein Jahrzehnt später", schrieb Haack am Dienstag via Instagram. "Aus tiefstem Herzen möchte ich jedem einzelnen von euch danken, der die Show über die Jahre hinweg verfolgt hat. Ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung."