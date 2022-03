«New Kids on the Block»-Star renoviert im April bei HGTV

TV-News

HGTV hat für den April gleich zwei Formate angekündigt, in der alte Häuser auf Vordermann gebracht werden sollen.

Die Boyband New Kids on the Block, die ihren Zenit Ende der 80er und Anfang der 90er-Jahre hatte, galt als Vorbild für spätere Bands wie Take That, Backstreet Boys oder NSYNC. Mittlerweile sind die Mitglieder freilich keine Teenies mehr und verdienen ihr Geld auch mit anderen Beschäftigungen. Einen neuen Job hat sich Jonathan Knight geangelt. Er hat bei Home & Garden TV (HGTV) angeheuert, um dort gemeinsam mit der Innenarchitektin Kristina Crestin Jahrhunderte alte Bauernhäuser zu renovieren. Der Discovery-Sender zeigt die Sendungab dem 14. April immer donnerstags um 21:10 Uhr.„Die Restaurierung historischer Bauernhäuser ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern meine Leidenschaft, meine Besessenheit, und das schon seit über 25 Jahren“, erklärt Knight in einer Sender-Mitteilung. „Es ist so leicht, ein altes Haus einfach abzureißen. Es ist viel schwieriger, es so zu renovieren, dass die Familien noch viele Jahre Freude daran haben können. Das ist der Grund, warum sich diese Arbeit so sehr lohnt.“ Das Duo konzentriert sich bei seiner Arbeit auf Häuser in Neuengland und wollen dort die Geschichte der alten Farmhäuser am Leben halten und sie gleichzeitig stilistisch in die Gegenwart holen.Ebenfalls für den 14. April hat HGTV zudem das Formatangekündigt, das im Anschluss um 22:05 Uhr gesendet wird. Darin kümmern sich Geschichtsfan Mike Lemieux, Zimmermann Rich Soares und Designerin Jen Macdonald um die Renovierung alter Häuser. In jeder der sechs Episoden muss sich das Trio zunächst für eines von zwei historischen Häusern entscheiden, das sie für ihre Besitzer in ein modernes Schmuckstück verwandeln. Auf ihrem Weg geben sie Einblicke in die Ursprünge und Renovierungsgeschichten der teilweise mehr als 300 Jahre alten Häuser und entdecken, was sich hinter alten, verschlossenen Türen, in feuchten Kellern und unter den originalen Dielenböden verbirgt, bevor sie eines der Häuser für die spektakuläre Instandsetzung auswählen.