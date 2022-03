Sky bringt Lakers-Serie im April nach Deutschland

TV-News

Die Serie von Oscar-Preisträger und «Succession»-Regisseur Adam McKay («The Big Short») wird hierzulande unter dem Titel «Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie» zu sehen sein.

Vor wenigen Tagen feierte die HBO-Seriein den USA Premiere. Am Donnerstag hat der Bezahlsender Sky angekündigt, die Reihe, die auf dem Sachbuch "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" von Sportjournalist Jeff Pearlman basiert, nach Deutschland zu holen, schließlich ist die Pay-TV-Station das „Home of HBO“. Los geht es demnach am 25. April um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. An den darauffolgenden Montagen strahlt Sky Atlantic je eine weitere Folge ab 21:15 Uhr aus. Parallel zur linearen Ausstrahlung sind die Episoden auch auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Die Folgen stehen im englischen Original oder in der deutschen Synchronisation zur Verfügung.Inszeniert hat die zehn Folgen unter anderem Oscar-Preisträger Showrunner und Executive Producer Adam McKay, der auch die HBO-Serie «Succession» umsetzte. Der Cast ist hochkarätig besetzt. In der Hauptrolle des Geschäftsmanns Jerry Buss ist John C. Reilly, Star-Laker Magic Johnson wird von Quincy Isaiah verkörpert. Daneben spielen auch Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young, Rob Morgan, Sally Field.Neben McKay fungierte auch Max Borenstein als Showrunner und Executive Producer. Jim Hecht, Kevin Messick, Jason Schumann, Scott Stephens und Rodney Barnes haben ebenfalls einen Credit als Executive Producer. Die Drehbücher stammen von Rodney Barnes, Max Borenstein, Jim Hecht, Jeff Pearlman, Jeff Pearlman und Rebecca Bertuch. Als weitere Regisseure fungierten zudem Jonah Hill, Salli Richardson-Whitfield, Damian Marcano, Tanya Hamilton, Payman Benz, wie die Serie hierzulande heißt, spielt im Jahr 1979 in Los Angeles. Geschäftsmann Jerry Buss (John C. Reilly) investiert sein ganzes Vermögen in den Kauf der erfolglosen Los Angeles Lakers, denn: "Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die mich an Gott glauben lassen: Sex – and Basketball!" Buss will die NBA und insbesondere die Lakers wieder auf Vordermann bringen und das Spiel ganz neu erfinden. Mit dem jungen Passwunder Earvin "Magic" Johnson (Quincy Isaiah) etablieren die Lakers das schnelle Run-and-Gun-Spiel. Inspiriert vom legendären Nachtclub "The Horn" inszeniert Buss gleichzeitig die Matches mit Tänzerinnen und Live-Band wie eine Show und sorgt dafür das Hollywoodstars zu Stammgästen im Stadion "The Forum" werden. So entwickeln sich die LA Lakers zu einer der bestimmenden Sport-Dynastien der 80er-Jahre.