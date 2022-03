Ist das Fernsehen besser geworden?

Quotenmeter.FM

Pünktlich zum Jubiläum unterhalten sich Felix Maier und Fabian Riedner über eine Liste, die das Fernsehen verändern sollte.

Vor elf Jahren veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) eine umfangreiche Liste von zehn Punkten , wie sich das Fernsehen im Jahr 2011 verändern soll. In der 650. Ausgabe dieses Podcasts wirft Quotenmeter einen Blick auf Themen, die vor elf Jahren angegangen werden sollten. Neben weniger Talkshows am späten ARD-Abend sind auch zahlreiche interessante Punkte dabei.Einer dieser Punkte ist die Thematik der Gebühren der öffentlich-rechtlichen Medien. Der Autor schlug vor, dass die Landtage die Gelegenheit nutzen sollten, um das Abnicken der Beitragserhöhung nicht mehr durchzuwinken. Das ist zwar nicht 2011, sondern 2020 durch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haselhoff (CDU) geschehen. Inzwischen wurde aber höchstrichterlich festgestellt, dass die Landtage diese Befugnisse gar nicht haben.Mehrere Punkte dieser Liste sind tatsächlich in den vergangenen Jahren Realität geworden: RTL hat eine Dieter-Bohlen-freie Zone etabliert und die Fernsehsender Das Erste, ZDF und RTL entwickeln eine Serie nach der anderen.