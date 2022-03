Buchclub

Die französische Journalistin Florence de Changy hat sich intensiv mit dem Verschwinden der Maschine beschäftigt. Noch gibt es sehr viele Fragezeichen, meint die Autorin.

Bis heute stellt das spurlose Verschwinden des Flugs MH370 eines der größten Rätsel der modernen Luftfahrtsgeschichte dar. Die zahlreichen Ungereimtheiten rund um das Verschwinden der Boeing 777 haben die investigative Journalistin Florence de Changy dazu inspiriert, diesem Mysterium intensiver auf den Grund zu gehen.Die Journalistin Florence de Changy will in diesem True-Crime Sachbuch der Frage auf den Grund gehen, was genau vor acht Jahren mit dem Flug MH370 und den 239 Menschen dieses Flugs geschehen ist. Gibt es möglicherweise gute Gründe dafür, dass es auf die zahlreichen Fragen rund um den Verbleib der Maschine von Malaysia Airlines keine zufriedenstellenden Antworten gibt?Florence de Changy stürzt sich in die Recherche zur Chronik der Ereignisse rund um die letzten bekannten Daten zum Flug MH370 und setzt sich auch mit all den Widersprüchen auseinander, die die offiziellen Aussagen der zuständigen Behörden mit sich bringen. Die Autorin nimmt ihre Leser mit auf eine spannende Reise, die von Frankreich über China und die Malediven bis in die USA führt. Sie spricht mit Angehörigen der Passagiere, befragt Augenzeugen und geht die bisherigen Erkenntnisse zu diesem heiklen Thema mit Experten aus der Luftfahrt durch. Dabei scheut sie nicht davor zurück, in ihren Theorien auch unliebsame Szenarien zu berücksichtigen.Man merkt der Journalistin an, dass ihr das Verschwinden des Flugs MH370 und die Klärung der noch offenen Fragen wirklich am Herzen liegt. Dieser Wunsch danach, endlich Antworten auf all die quälenden Fragen um das Verschwinden der 239 Menschen an Bord der MH370 zu finden, ist in jedem von Florence de Changys Sätzen zu spüren. Selbst eigentlich trockene Abschnitte des Buches, die mit zahlreichen technischen Daten gespickt sind, schafft die Autorin so spannend zu gestalten, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Eine unglaublich spannende Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht und sich einem kniffligen Puzzle widmet, das unlösbar scheint.