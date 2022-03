Den «Camping Clan» zieht es wieder auf den Platz

TV-News

Ende April startet DMAX neue Folgen des Campingformats, das von Story House Productions kommt.

DMAX hat die Winterpause für beendet erklärt und schickt ab dem 23. April, immer samstags um 20:15 Uhr neue Folgen vonüber den Äther. Damit kehrt das Format aus dem Hause Story House Productions rund zwei Wochen später zurück als im Vorjahr. «Der Camping Clan» feierte seine Premiere am 10. April 2021. Neu ist nun, dass sich die Brüder Maximilian und William Groß in diesem Jahr die Geschäftsführung zum allerersten Mal allein teilen. Clan-Oberhaupt Roger Groß hält sich von jetzt an aus dem Tagesgeschäft raus. Der Patriarch konzentriere sich nur noch auf die Dauercamper und seine „Ruhestandsprojekte“.Die Söhne wollen ihm nun beweisen, dass sie auch ohne den Vater bestehen können. Doch bereits vor dem offiziellen Saisonstart häufen sich die Katastrophen. Der Baustellenlärm des neuen Restaurants ist nicht das einzige Problem, das Maximilian plagt. Neben den Bauarbeiten inmitten des Campingplatzes hat er mit Personalnot zu kämpfen. Als auch noch sein Koch kündigt, muss er das Restaurant sogar für einen Tag schließen. Bei William, seiner neuen Freundin Emma, die er im Sommer zuvor auf dem Platz kennengelernt hat, und Platzwart Tobi läuft im Rezeptionsbereich ebenfalls nicht alles rund, denn die üblichen Sorgen wie verstopfte Abflüsse, der anfällige Stromkreislauf und die diversen Problemchen der Camper setzen dem Trio zu. Die drei halten sich wacker, angesichts der Tatsache, dass das brandenburgische Campingparadies schon Anfang der Saison völlig überlaufen ist.DMAX verspricht mit «Der Camping Clan» einen „unzensierten Blick hinter die Kulissen deutscher Camping-Kultur“. Produziert wird die Doku-Soap im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Johanna Thiele.