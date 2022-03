«Clarice» startet mau

Quotennews

Die Fortsetzung von «Das Schweigen der Lämmer» lockte kein besonders großes Publikum an.

Vor knapp einem Monat veranstaltete Paramount den großen Investorentag, kündigte zahlreiche neue Serien für seinen Streamingdienst an und ließ eine Frage unbeantwortet: Wie geht es mit dem Polizei-Dramaweiter, das Jenny Lumet und Alex Kurtzman für CBS produzierten. Die Einschaltquoten waren schlecht, die Serie sollte bei Paramount+ fortgesetzt werden. Doch bereits seit Juni 2021 gibt es keine Neuigkeiten zu vermelden.Inzwischen liefen am Dienstagabend die ersten drei von 13 Episoden im deutschen Free-TV bei Sat.1 . Doch der Sender hat weiterhin mit einem älteren Publikum zu kämpfen: Die Serie, die an den 1991er Film «Das Schweigen der Lämmer» und «Hannibal» (2001) anschließt, ist nur noch bei den Zuschauern 50+ ein Hit. 1,17 Millionen Zuschauer verfolgten die Ausstrahlung, die sich bis 23.10 Uhr erstreckte. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf leicht unterdurchschnittliche 4,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das Drama, das mit Rebecca Breeds besetzt ist, nur 0,32 Millionen Umworbene und sorgte für 5,8 Prozent.Im Anschluss waren alte Episoden vonundzu sehen. Die beiden Formate sicherten sich 0,60 und 0,42 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 4,9 und 5,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,14 und 0,09 Millionen auf der Uhr, die Fernsehstation musste sich mit 4,8 und 4,6 Prozent zufriedengeben.