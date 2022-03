Netflix bestellt Dr. Seuss-Serien

US-Fernsehen

Damit möchte der Streamingdienst das Programm für Kinder erweitern.

Der in Los Gatos ansässige Streamingdienst Netflix hat mehrere Projekte bestellt, die von den klassischen Werken des inzwischen verstorbenen Autors Dr. Seuss inspiriert sind. So sollen insgesamt drei Animationsserien und zwei Specials produziert werden. Der Dienst hat bei Dr. Seuss Enterprises, das in San Diego ansässige Unternehmen, Serien basierend auf „One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish“, „Wacky Wedneyday“ und „Horton Hört ein Huh“ bestellt. Animierte Specials sind für "The Sneetches" und "Thidwick the Big-Hearted Moose" in Arbeit.Dustin Ferrer, ein ehemaliger Mitarbeiter von PBS' «Daniel Tiger's Neighborhood» und HBO's «Esme and Roy», wird als leitender Showrunner für die fünf Projekte fungieren. Er wird mit Showrunnern zusammenarbeiten, die später für jede der Serien und Specials benannt werden. Netflix verstärkt sein Angebot für Kinder, denn ein Erfolg in diesem Bereich kann ein guter Weg sein, um das Engagement und die generationsübergreifende Nutzung bei Familien hoch zu halten."Netflix ist ein zuverlässiges Zuhause für Figuren, die Kinder lieben, und Generationen von Kindern lieben die von Dr. Seuss erdachten Figuren", sagte Heather Tilert, Netflix' Direktorin für Vorschulinhalte. "Diese beliebten Geschichten sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Familienbibliotheken, und ich bin sehr stolz darauf, dass wir sie in unseren Katalog von Netflix-Sendungen aufnehmen, und zwar auf eine frische und moderne Art und Weise, die das heutige Publikum anspricht."