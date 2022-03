«The Time Traveler's Wife»: Sky bringt HBO-Serie im Mai nach Deutschland

TV-News

Kurz nach dem US-Start ist die Serienadaption wahlweise auf Deutsch oder im Original verfügbar.

Noch hat die HBO-Seriekeinen genauen Starttermin – es soll im Frühjahr losgehen. Doch der Bezahlsender Sky Deutschland gab Anfang dieser Woche bekannt, dass man die Serien-Adaption des 2009er-Films «Die Frau des Zeitreisenden» im Mai hierzulande ausstrahlen werde. „Kurz nach US-Start“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die erste Staffel der sechsteiligen Serie werde wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Pro Woche wird es eine Episode geben.«The Time Traveler's Wife» ist eine verzwickte und magische Liebesgeschichte, die auf dem beliebten Roman von Audrey Niffenegger basiert. Es ist die Geschichte vom Ehepaar Clare und Henry, deren Beziehung durch Henrys Zeitreisen auf die Probe gestellt wird. Steven Moffat adaptierte den Roman, David Nutter inszenierte die Serie. In den Hauptrollen spielen «Game of Thrones»-Star Rose Leslie als Clare Abshire, Theo James («Die Bestimmung – Insurgent») als Henry DeTamble sowie Desmin Borges als Gomez und Natasha Lopez als Charisse.Die Serie ist eine Produktion von HBO und Warner Bros. Television, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Audrey Niffenegger. Als Executive Producer zeichnen Steven Moffat («Dr. Who», «Sherlock»), Sue Vertue und Brian Minchin von Hartswood Films sowie Joseph E. Iberti und David Nutter verantwortlich.