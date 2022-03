«Der Glücksspieler»: ARD-Familienserie findet Sendeplatz

TV-News

In den Hauptrollen der sechsteiligen Serie spielen Katharina Schüttler, Sergej Moya, Eko Fresh, Karolina Lodyga, Manuel Rubey und Lena Dörrie.

Ursprünglich war die Familien-Serieunter dem Arbeitstitel «Das Streben nach Glück» produziert worden, die Dreharbeiten fanden bis Anfang Juni des vergangenen Jahres statt ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat Das Erste wie angekündigt einen Sendeplatz im Frühjahr gefunden. Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen Reihe werden am Mittwoch, 27. April, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Besetzt ist die Serie mit Katharina Schüttler, Sergej Moya, Eko Fresh, Karolina Lodyga, Manuel Rubey und Lena Dörrie, die drei Paare spielen, die von dem großzügigen Gottlieb Herzinger (Branko Samarovski) ein ungewöhnliches Angebot erhalten. Sie erhalten eine Million Euro und ein Jahr Zeit, um glücklich zu werden.Der Twist der Prämisse: Firat (Fresh), Ines (Schüttler) und Jasper (Rubey) sind die drei Glücksspieler, dürfen aber niemanden von dem Millionen-Deal etwas verraten – auch nicht ihren Ehepartnern. Sie treffen sich Woche um Woche in einer Kanzlei, um sich auszutauschen, wie es so läuft mit dem Versuch, glücklicher zu werden. Herzinger sieht bei diesen Treffen per Webcam zu, greift aber nicht ein. Falls einer der „Spieler“ während des Jahres aufgibt, ist das Spiel sofort beendet. Die öffentlich-rechtliche TV-Station verspricht mit «Der Glücksspieler» eine Serie, die „da anfängt, wo Liebesfilme üblicherweise aufhören. Also dann, wenn die Liebe schon anstrengend wird, weil Kinder, Beruf und Freunde Ansprüche anmelden.“Für die Drehbücher zeichnen Bert Koß und Michael Hofmann verantwortlich, letzterer übernahm auch die Regie. Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven fungierten als Produzenten von die film gmbh, die im Auftrag von BR, ORF und WDR produzierte. «Die Glücksspieler» ist bereits ab dem 20. April online first in der ARD Mediathek abrufbar.