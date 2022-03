Netflix ordert «Kung Fu Panda»-Serie

US-Fernsehen

Die Hauptrolle übernimmt der Komiker Jack Black, der die Serie vertonen wird.

Netflix hat eine neue «Kung Fu Panda»-Zeichentrickserie in Auftrag gegeben, in der Jack Black als Stimme der Hauptfigur Po zurückkehrt. In der Serie mit dem Titelhat es ein mysteriöses Paar Wiesel auf eine Sammlung von vier mächtigen Waffen abgesehen. Po muss sein Zuhause verlassen und sich auf eine weltweite Suche nach Erlösung und Gerechtigkeit begeben, bei der er sich mit einem nüchternen englischen Ritter namens Wandering Blade zusammentut. Gemeinsam begeben sich die beiden ungleichen Krieger auf ein episches Abenteuer, um die magischen Waffen zu finden und die Welt vor der Zerstörung zu bewahren – und vielleicht lernen sie dabei sogar das eine oder andere vom anderen.Wie alles in der «Kung Fu Panda»-Franchise stammt auch die neue Serie aus dem Hause DreamWorks Animation. Peter Hastings und Shaunt Nigoghossian fungieren als ausführende Produzenten der Serie, während Chris Amick und Ben Mekler als Co-Executive Producer fungieren.Mit der Serie kehrt Black zum ersten Mal seit dem Film «Kung Fu Panda 3» von 2016 in die Rolle des Po zurück. Zuvor verkörperte er die Figur in den ersten beiden Filmen der Reihe, die 2008 und 2011 in die Kinos kamen. Insgesamt haben die drei Filme über 1,8 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt.