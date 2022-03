«The Masked Singer»: ProSieben benennt Rateteam

TV-News

Erneut werden Ruth Moschner und Rea Garvey jeden Samstag am Ratepult sitzen. Der erste Gast-Juror steht derweil ebenfalls fest.

Am kommenden Samstag, 19. März, heißt es wieder Rätselraten bei ProSieben , denn die Erfolgssendungstartet in ihre sechste Staffel. Nachdem Matthias Opdenhövel aufgrund einer Corona-Erkrankung am Mittwochabend bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.» erneut pausieren musste, bestätigte ProSieben via Twitter, dass der Moderator den Staffelauftakt am Samstag aller Voraussicht nach präsentieren könne. Und auch das weitere Personal der Produktion von Endemol Shine Germany ist geklärt.Wie der Unterföhringer Sender am Donnerstag bekannt gab, werden einmal Ruth Moschner und Rea Garvey das Rateteam bilden. Unterstützung erhalten sie wie gewohnt von einem wöchentlich wechselnden Rategast, der in dieser Woche Ralf Schmitz sein wird. Bislang wurden sechs Masken der Öffentlichkeit gezeigt: der Seestern, das Zebra, die Möwe, der Dornteufel, der Gorilla und der Koala. Ein siebtes wurde nun auch immerhin schon mal benannt. „Brilli“ wurde von einer zehnjährigen «Masked Singer»-Anhängerin designt und trägt ein Smiley auf der Brust, hat übergroße Auge und zwei unterschiedliche Schuhe. Das erste Mal wird es ihn aber erst in der Liveshow zu sehen geben.„Normalerweise stammen die Vorlagen für die Masken immer von der US-Designerin Marina Toybina. Die Fan-Maske hat uns vor große Herausforderungen gestellt, sie ist sehr groß und sehr bunt. Aber genau das macht diese Maske zu etwas ganz Besonderem“, erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner, die aus 15.000 Design-Vorschlägen jenes Kostüm anhand einer Skizze umgesetzt hat. Am Samstag wird die 10-Jährige live im Studio dabei sein, wenn ihre Maske das erste Mal ins Rampenlicht tritt. Die junge Designerin sieht dann zum ersten Mal, wie ihre Idee umgesetzt und zum Leben erweckt wurde.