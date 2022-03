Scott Bakula geht zu NBC

US-Fernsehen

Dort wird er in der Serie «Unbroken» mitwirken.

Die Fernsehseriekann Scott Bakula als neuen Serienstar vermelden. Der Pilotfilm folgt drei dynastischen Ranch-Familien an der Zentralküste Kaliforniens, die in einem leidenschaftlichen Kampf ums Überleben Krieg führen und schließlich die Bühne für eine Gruppe wild entschlossener junger Frauen bereiten, die bei der Nationalen Rodeo-Meisterschaft einen großen Sieg für alle erringen.Bakula wird die Hauptrolle des Ash Holleren spielen, eines Rodeo-Champions im Ruhestand, der verzweifelt versucht, die kalifornische Ranch zu halten, die seit Generationen im Besitz seiner Familie ist. Da die Nachbarn immer näher rücken und sein Weingut und sein Reitgeschäft kaum noch Gewinn abwerfen, sind Ash und seine Großfamilie gezwungen, tief in die Tasche zu greifen, um einen Weg zurück in das Leben zu finden, das sie einst kannten."Ich bin begeistert, mit Shaun Cassidy und NBC zu arbeiten", sagte Bakula. "Shaun hat eine reichhaltige und komplizierte Welt geschaffen, die von einem Patriarchen angeführt wird, der darum kämpft, die 100 Jahre alte Ranch seiner Familie zu erhalten und dabei eine Vielzahl von Überraschungen zu bewältigen. Er hat ein großartiges Pilotskript geschrieben, das viele relevante Themen der heutigen Zeit berührt und gleichzeitig tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt ist. Es ist eine Figur, die ich noch nie zuvor gespielt habe, und ich kann es kaum erwarten, wieder in den Sattel zu steigen."