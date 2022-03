Nach 18 Jahren: Judd Apatow verlängert bei NBC

Kino-News

Der erfolgreiche Produzent mehrerer Filme und Serien wird weiterhin mit dem Comcast-Unternehmen Geschäfte machen.

Die Film- und Fernsehstudios von NBCUniversal gaben am Mittwoch bekannt, dass sie mehrjährige Produktionsverträge mit Judd Apatow und seiner Firma Apatow Productions abgeschlossen haben. Der erste Deal der beiden Parteien war der Spielfilm «Jungfrau (40), männlich, sucht …», seither kamen zahlreiche weitere Projekte hinzu."Judd hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die bahnbrechendsten komödiantischen Stimmen der Branche eingesetzt und eine ganze Generation von Filmemachern und Kreativen inspiriert und angeleitet", sagte die Vorsitzende der Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, die die Bekanntgabe am Mittwoch gemeinsam mit der Vorsitzenden der Universal Studio Group, Pearlena Igbokwe, vornahm. "Sein untrügliches Gespür für Talente und seine Überlegenheit als Autor und Filmemacher ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit des Publikums auf der ganzen Welt auf sich, auch wenn sich die Unterhaltungslandschaft im Laufe seiner Karriere grundlegend verändert hat. Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Judd mit diesem neuen Vertrag fortzusetzen und können es kaum erwarten, das, was er und sein Team erschaffen, mit unserem globalen Publikum zu teilen."Apatow befindet sich derzeit in der Postproduktion vonmit Billy Eichner in der Hauptrolle. Er ist der Produzent der romantischen Komödie, die als erster großer Studiofilm mit einer kompletten LGBTQ-Besetzung eine Vorreiterrolle einnimmt. In «Bros» geht es um zwei schwule Männer mit Bindungsproblemen, die versuchen, eine Beziehung einzugehen. Nicholas Stoller führte Regie bei dem Film, der am 30. September 2022 in die Kinos kommt."18 Jahre lang war Universal Pictures ein unglaublich kreativer und unterstützender Partner in meiner Filmkarriere", so Apatow. "Ich habe nur 18 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich das auch mit dem Fernsehstudio versuchen sollte. Ich freue mich so darauf, loszulegen."