An Ostern schwingen wieder die «Ninja Warrior»-Allstars

TV-News

In der neuen Staffel kommen „einige Neuerungen“ auf die 160 Athleten zu.

Mit Marktanteilen zwischen mäßigen 9,3 und guten 14,2 Prozent verlief die erste-Staffel im vergangenen Jahr sehr wechselhaft. Dennoch schickte RTL den «Ninja»-Ableger in einer zweite Runde, die im November und Dezember produziert wurde ( Quotenmeter berichtete ). Statt alles beim Alten zu lassen, hat sich die Produktionsfirma RTL Studios einige Neuerungen überlegt. Start der neuen Runde ist der Ostersonntag, 17. April, um 20:15 Uhr. Erneut umfasst die Sendung sechs Folgen. Frank Buschmann und Jan Köppen kommentieren, Moderatorin ist Laura Wontorra.Diese Standards sind bereits aus der ersten Staffel bekannt: Erneut treten 160 Athleten in einem Doppelparcours gegeneinander an. Nur die Duellsieger kommen eine Runde weiter. Die Vorrunden beginnen mit 16 Duellen Mann gegen Mann (zwölfmal) beziehungsweise Frau gegen Frau (viermal). In der zweiten Runde kommt es dann zum Duell auf einem weiteren, komplett neuen Doppelparcours. Die acht Sieger dieser Runde begegnen sich erneut in den vier finalen Duellen am Power Tower. Am Ende einer jeden Vorrunde stehen schließlich vier Finalisten fest. Der Sieger oder die Siegerin bekommt 50.000 Euro und darf sich "Ninja Warrior Allstar 2022" nennen. Ist der Sieger ein Mann, bekommt die beste Frau als "Last Woman Standing" 25.000 Euro, und umgekehrt.Neu in dieser Staffel: Der schnellste Athlet der ersten Runde jeder Vorrunde bekommt 5.000 Euro. Zudem dürfen die Allstars „connecten“. Übersetzt bedeutet es, das Hindernis wird in einem Schwung durchlaufen und man setzt zwischendurch nicht ab, um erneut Schwung zu holen. Das soll entsprechend Zeit sparen. Außerdem gibt es mit einer transparenten Pipeline mit beweglicher Flüssigkeit im Inneren ein neues Hindernis, das erstmals in der 2. Vorrunde auf die Teilnehmer wartet. Außerdem war während der Produktion erstmals beim Ableger Publikum im Studio zugelassen.Zusätzlich zur linearen TV-Ausstrahlung weitet «Ninja Warrior Germany Allstars» seine Onlinepräsenz aus. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Show startet erstmals das Format, das direkt im Anschluss an die Ausstrahlung on air geht. Ninja-Experte Daniel Hock spricht mit Athletinnen und Athleten, die zuvor in der Show mit ihren Leistungen besonders hervorgetreten sind.