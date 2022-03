«Mayfair Witches»: Alexandra Daddario gecastet

US-Fernsehen

Der Star aus «The White Lotus» wird in der neuen AMC-Serie mitspielen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, übernimmt Alexandra Daddario die Hauptrolle in der neuen AMC-Serie. Die Serie, die auf den Romanen "The Lives of the Mayfair Witches" von Anne Rice basiert, wurde im Dezember 2021 von AMC in Serie geschickt. Daddario wird die Rolle der Rowan übernehmen, einer brillanten Ärztin, die sich mit ihrem Schicksal als Erbin einer Familie mächtiger Hexen auseinandersetzt."Alexandra ist ein einzigartiges Talent, das die Leinwand in allen ihren Rollen zum Leuchten gebracht hat, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie als Hauptdarstellerin einer Serie an Bord zu haben, die das Herzstück eines expandierenden Anne-Rice-Universums auf AMC+ und AMC sein wird", sagte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Wir haben unsere Rowan gefunden und können es kaum erwarten, dass sie den Zuschauern später in diesem Jahr in einer Serie begegnet, die von Esta, Michelle und Mark brillant konzipiert und geleitet wird."Die erste Staffel von «Mayfair Witches» umfasst acht Episoden. AMC plant die Ausstrahlung der Serie auf seinem linearen Kanal und dem Streamingdienst AMC Plus im Jahr 2022. Esta Spalding und Michelle Ashford sind als Autoren und ausführende Produzenten an der Serie beteiligt, wobei Spalding auch als Showrunner fungiert. AMC Studios, wo Spalding derzeit unter einem Gesamtvertrag steht, wird produzieren.