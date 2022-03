Netflix testet neue Preismodelle

US-Fernsehen

Die Abogebühren für Menschen, die nicht Teil des Haushalts sind, sollen steigen.

Netflix wird in Kürze einen Test starten, bei dem Inhaber von Hauptkonten eine zusätzliche Gebühr für Nutzer außerhalb ihres Haushalts zahlen müssen – ein neuer Versuch des Unternehmens, gegen die unerlaubte gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorzugehen. Doch deutsche Kunden können erst einmal beruhigt ihre Konten teilen.Laut den Netflix-Nutzungsbedingungen darf das Konto eines Kunden "nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts geteilt werden". Nachdem das Unternehmen jahrelang ein Auge zugedrückt hatte, wenn die gemeinsame Nutzung von Passwörtern gegen diese Vorschrift verstieß, führte es letztes Jahr einen begrenzten Test durch, bei dem die Nutzer aufgefordert wurden, ihre Kontodaten einzugeben, um Bekannten dazu zu bringen, für ihre eigenen Konten zu bezahlen.Nun wird Netflix in einem bevorstehenden Test in drei Ländern – Chile, Costa Rica und Peru – Mitgliedern, die ihre Konten mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen, die Möglichkeit geben, dies "einfach und sicher zu tun, während sie gleichzeitig etwas mehr bezahlen", so Chengyi Long, Director of Product Innovation bei Netflix. Die neuen Optionen werden in den nächsten Wochen in den drei Ländern eingeführt (und möglicherweise auch über diese Märkte hinaus erweitert).