«Quiz für dich»: Nicht gut - aber konstant

Quotennews

Ist das also der Anspruch bei Sat.1? Die Zahlen vom neuen «Quiz für dich» lesen sich wenig spektakulär, jedoch auch nicht miserabel.

Zu Schulzeiten würde man sagen: Knapp zwischen 2 und 3, nicht wirklich gut, nicht schlecht, man fällt eben nicht auf, kommt aber durch. So oder so ähnlich lässt sich das wohl auf das Sat.1-Quiznach zwei Ausgaben übertragen. Schon der Start war wenig beeindruckend, denn letzten Mittwoch schauten 1,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, der Marktanteil lag also bei 5,6 Prozent. Ob man sich beim Bällchensender hier auf die Zielgruppe konzentriert und damit eher von einem schwachen Start sprechen müsste oder, ob eher das Gesamtergebnis wichtiger gewesen ist, bleibt wohl ein Sender-Geheimnis (hier war auch die Quotenmeter-Community uneinig). Zumindest präsentiert sich die Quiz-Show vor allem konstant.Gestern schauten nämlich mit 1,47 Millionen ein mehr als nur vergleichbarer, fast schon identischer, Wert zu. Der Marktanteil sank dabei marginal auf 5,4 Prozent. Gehen wir also davon aus, dass Sat.1 mit dem «Quiz für dich» eher auf die Gesamtreichweite schaut, ist wohl ein gewisser Erfolg zu vermelden. Wird jedoch, wie eigentlich sonst üblich bei privaten Formaten, die Zielgruppe in den Blickpunkt gerichtet, hat die Show ein Problem. Denn gestern schalteten mit 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen merklich weniger als letzte Woche ein, wodurch auch der Marktanteil mehr als einen Prozentpunkt verlor und bei 5,4 Prozent landete.Kann man sich beim «Quiz für dich» also noch uneinig sein, so wird es beiweniger Diskussionsstoff geben. Letzte Woche folgten der Impro-Show 0,6 Millionen Zuschauer und 0,2 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Damit ergaben sich insgesamt 3,7 und 4,9 Prozent in puncto Marktanteile. Gestern ergaben sich 0,58 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,21 Millionen aus der Zielgruppe. Die Anteile von 3,4 Prozent insgesamt und 5,1 Prozent am Zielgruppen-Markt bleiben also schlichtweg schwach.