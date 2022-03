«jerks.»: Joyn bestellt fünfte Staffel

TV-News

Die Dreharbeiten für die neue Runder der Serie von Christian Ulmen und Fahri Yardim haben bereits begonnen.

Seit vier Staffeln begleitet das Publikum Christian Ulmen und Fahri Yardim dabei, wie sie in ihren Rollen beiqualvoll an den Herausforderungen ihres Alltags scheitern. Nun hat Joyn bekannt gegeben, dass eine fünfte Runde in der Mache ist. Mitte März erfolgt der Drehbeginn an Original-Schauplätzen in Potsdam. Die neuen Folgen sollen erstmals Einblicke in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiden Antihelden liefern. Auf ihrer gemeinsamen Lebensreise kreuzen viele Bekannte aus den letzten vier Staffeln und zahlreiche neue prominente Gesichter den Weg der beiden.[[jerks].] wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur, Hauptdarsteller sowie Produzent der Comedyserie, weiterer Produzent ist Carsten Kelber. Hinter der Bezahlschranke von Joyn sollen die zehn neuen Folgen exklusiv ab Winter 2022 verfügbar sein. Nach der Premiere beim Streamingdienst präsentiert ProSieben die fünfte Staffel dann auch im Free-TV.Dort lief es für Season vier aber einmal mehr nicht gut. Am späten Dienstagabend konnte man den eindrucksvollen Vorlauf von «Wer stiehlt mir die Show?» nicht nutzen und erzielte mit den fünf Doppelfolgen lediglich eine Reichweite von 0,30 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil enttäuschte mit 2,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 6,9 Prozent.