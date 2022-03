Amanda Warren übernimmt die Hauptrolle von «East New York»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin kennt man aus der Neuverfilmung von «Gossip Girl».

Der Fernsehsender CBS hat das Polizei-Dramamit Amanda Warren besetzt, die in «The Purge» und «Gossip Girl» zu sehen war. Sie übernimmt die Hauptrolle Regina Haywood, einer seriösen Straßenpolizistin, die zur stellvertretenden Kommissarin ernannt wird. Die Serie wird von William Finkelstein und Mike Flynn geschrieben.Die ausführenden Produzenten des Pilotfilms sind Finkelstein, Flynn, Mike Robin von Skyemac Productions sowie Christine Holder und Mark Holder von Wonder Street. Andrew Maher von Skyemac ist einer der ausführenden Produzenten. Warner Bros. Television ist das Studio.«East New York» folgt Haywood, die eine Gruppe von Detektiven und Polizeibeamten in einer Arbeiterklasse-Gemeinde am östlichen Rand von Brooklyn, N.Y. anführt. Haywood wendet kreative Methoden an, um ihren Job in einer Zeit des sozialen Umbruchs und der Spannungen in der Gemeinde zu erledigen, und einige ihrer Beamten zögern, ihr zu folgen.