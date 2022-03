Zwei Streamingdienste kaufen «Reginald The Vampire»

US-Fernsehen

Die neue Comedy-Serie von Jacob Batalon wird demnächst starten.

Amazon und Hulu haben sich das Syfy-Comedy-Dramamit dem «Spider-Man: No Way Home»-Star Jacob Batalon in der Hauptrolle geschnappt. Die Streaming-Anbieter haben die Serie für ausgewählte Territorien übernommen, während Cineflix Rights als internationaler Vertrieb an Bord gekommen ist und die zehnteilige Serie auf dem MipTV-Markt in Cannes im nächsten Monat anbieten wird. Produziert wird die Serie von Thunderbird Entertainment, das zu Great Pacific Media gehört.Hulu hat die Zweitverwertungsrechte an der Serie erworben, die in Koproduktion mit Modern Story, December Films und Cineflix Studios entstanden ist, während Amazon die Streaming-Rechte in Kanada, Australien und Neuseeland erworben hat. Die Serie befindet sich in der letzten Woche der Dreharbeiten und soll im Sommer auf Syfy ausgestrahlt werden."Das unglaubliche kreative Team und die Besetzung, die wir zusammengestellt haben, um «Reginald The Vampire» zum Leben zu erwecken, hat diese erstaunlichen globalen Medienpartner angezogen. Wir können es kaum erwarten, diese Serie mit dem weltweiten Publikum zu teilen und weitere Premium-Dramen wie «Reginald The Vampire» auf den amerikanischen und internationalen Markt zu bringen", so Lindsay Macadam, Senior VP für Content und Business Development bei Great Pacific Media und Executive Producer.