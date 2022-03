RTL bestätigt: Max Giermann moderiert «Frei Schnauze»

TV-News

Ende März und Anfang April werden acht Folgen der Impro-Comedy aufgezeichnet, die im Sommer ausgestrahlt werden sollen.

Bereits Anfang Februar hatte die in dieser Hinsicht gut informierte ‚Bild am Sonntag‘ über die Wiederbelebung des Impro-Comedy-Formatsbei RTL spekuliert ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat RTL diese Pläne auch offiziell bestätigt. Offiziell machte der Kölner Sender in diesem Zuge auch die Verpflichtung von Max Giermann, der als Gastgeber durch die Sendung führen soll.Ab dem 30. März und bis zum 5. April werden in Köln acht Folgen produziert, die in diesem Sommer ausgestrahlt werden sollen. Die Neuauflage der Sendung, die zwischen 2005 und 2008 bei RTL zu sehen war und von Mike Krüger (Staffel eins) und Dirk Bach (Staffel zwei) präsentiert wurde, ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Die alten Folgen produzierte Hurricane Fernsehproduktion.Bei den neuen Folgen beibehalten wird, dass sich pro Folge vier Comedians der Aufgabe stellen, witzige Spiele zu meistern. Dabei haben sie aber keine Ahnung, was sie erwartet, weswegen sie mit kreativen Ideen punkten müssen. Bei der Sendung soll auch das Publikum involviert werden, die Zuschauer können die Show bereichern sowie aktiv teilnehmen. Giermann heißt in jeder Folge ein wechselndes Panel willkommen, welche Comedians dabei sein werden, hält RTL noch geheim.