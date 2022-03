Marvel-Universe: Singularity

Marvel

Zunächst trat diese Gestalt als leuchtender Meteorit am Himmel auf. Doch mit einem Absturz änderte sich alles.

Singularity ist ein kosmisches Wesen und ihre rätselhafte Vergangenheit lässt sie mystisch wirken. Doch dies täuscht, denn mit ihrer naiven und neugierigen Art wirkt sie eher wie ein Kind statt einer Erscheinung aus dem All. Tatsächlich trat sie zunächst als leuchtender Meteorit am Himmelszelt auf. Dieser stürzte jedoch ab. In Arcadias Battleworld-Domäne, nahe dem Bishop Lighthouse. Dort fand Nico Minoru die abgestürzte Singularity in dem entstandenen Krater. Der Absturz lenkte sie von der Trauer über das Exil von Mrs. Amerika ab. Nico fasste den Entschluss Singularity, die nicht sprach, mitzunehmen. Als Loki schließlich dazustieß, entschied er, dass Singularity den anderen A-Force Mitgliedern vorgestellt werden müsse.Bei der Vorstellung von Singularity wurde diese von Medusas Haaren berührt und erschreckte sich furchtbar. Im selben Moment wurde ein Portal geöffnet, aus dem ein Sentinel gestürzt kam. Das Team besiegte den Feind und Singularity zeigte ihre Kräfte, sie rettete einige Unschuldige aus der Situation. Medusa beschuldigt Singularity jedoch, für das erschienene Portal der Grund zu sein. She-Hulk ist anderer Meinung und springt in das noch offene Portal. Sie findet sich in der verwüsteten Bronx wieder und wird von Thors angegriffen. Nachdem sie diese erfolgreich abgewehrt hatte, springt sie durch das Portal zurück und erklärte den anderen, dass es einen Verräter in Arcadia geben muss. Das Team und Singularity überstehen einige Kämpfe, wobei Singularity durch ihre Fähigkeit der Teleportation ihre neuen Freunde rettete.Beim Kampf mit der Zombiarmee, welche Arcadia angriff, schlossen sich alle Helden zusammen, um den Kampf zu bestehen. Singularity rettete Nico und offenbarte im selben Moment ihren Namen. Im Anschluss nahm sie alle Gegner in sich auf, flog gen Himmel und explodierte. Als die anderen den Lichtblitz erblickten, dachten Sie, Singularity wäre gestorben. Tatsächlich jedoch befand sie sich ruhend inmitten der Sterne.Ihr nächstes Erscheinen war danach in Earth-616, ihre Erinnerungen an das mittlerweile verschwundene Arcadia waren noch immer vorhanden.