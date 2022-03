ARD Mediathek mit Angebot für ukrainische Kinder

Vermischtes

Auch der WDR hat seine Online-Präsenz angepasst und bietet unter anderem einen Ukrainisch-Sprachkurs.

Immer mehr ukrainische Bürger verlassen aufgrund des Krieges ihr Heimatland. Auch in Deutschland stranden viele Geflüchtete. Deshalb hat die ARD Mediathek ihr Programm um Inhalte in ukrainischer Sprache erweitert und bietet ab sofort Videos für geflüchtete Kinder an. Dort gibt es nun einen Bereich mit Sendungen speziell für Kinder, die kein Deutsch sprechen. Darunter befinden sich unter anderem Geschichten von "Shaun das Schaf", "Der kleine Maulwurf", dem "Sandmännchen", "Wisch & Mop", oder auch "Kiwi & Strit". Darüber hinaus soll die Reihe „Deutsch lernen mit Socke“ Kinder spielerisch in die deutsche Sprache einführen.„Wir möchten mit diesem Angebot Kindern die Chance geben, wenigstens für eine gewisse Zeit den Alltag zu vergessen – mit Sendungen zum Lernen und Lachen", erklärt Klaus Brinkbäumer, ARD Koordinator Kinder und Familie. Das Angebot für ukrainische Kinder in der ARD Mediathek ist unter 1.ard.de/ukraine-kids zu finden und soll fortlaufend um neue Inhalte ergänzt werden.Auch der WDR hat sein Programm angepasst und sendet Angebote in ukrainischer Sprache. Mit einem Ukrainisch-Sprachkurs will das WDR-Kinderradio KiRaKa seinen jungen Hörern die Kontaktaufnahme zu den geflüchteten Kindern erleichtern. Immer mittwochs zwischen 19:05 Uhr und 20:00 Uhr gibt es deshalb auf WDR 5 eine Lektion Ukrainisch, die zunächst vor allem die Basics wie Grußworte und einfache Fragen umfassen soll. In den kommenden Wochen sollen dann auch Vokabeln und Redewendungen aus den Themengebieten Hobbys, Essen, Familie oder Schule hinzukommen.Auf WDR.de finden neuangekommene Ukrainer unter dem Reiter „Ukrainer in NRW“ vielen praktischen Informationen und Hinweisen auf Ukrainisch, um zum Beispiel Antworten auf Fragen rund um die Suche nach einer Unterkunft, zur Registrierung in Deutschland oder auf die Frage, wie die Geflüchteten an eine medizinische Versorgung oder Medikamente kommen und auch dazu, welche Corona-Regeln in NRW gelten, zu erhalten. Nachrichten, Informationen und Service für Geflüchtete und Ukrainer in Deutschland bietet auch Cosmo mit einem neuen Format: In der «ukrainischen Deutschlandminute» sendet Cosmo täglich einen Mini-Podcast auf Ukrainisch. Auch für Kinder aus der Ukraine hat der WDR ein spezielles Angebot entwickelt: Ab dem 20. März werden die ersten Maus-Sachgeschichten auf Ukrainisch zur Verfügung stehen. Außerdem soll die Maus-Themenseite, die aktuelle und kindgerechte Informationen über den Krieg sowie Tipps zum Umgang mit den Nachrichten bereitstellt, in Kürze auch in ukrainischer Sprache zur Verfügung stehen.