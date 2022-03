Q4: Endeavor macht Verlust

Wirtschaft

Das Unternehmen, das zahlreiche Formate produziert, konnte keinen Gewinn erzielen. Fast 500 Millionen US-Dollar wurden 2021 in den Sand gesetzt.

Endeavor schloss das Jahr 2021 mit mehr als 467 Millionen Dollar in roter Farbe ab, gab aber auch eine aktualisierte Finanzprognose für 2022 ab, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen durch die steigende Verbrauchernachfrage, die sein Sport-, Unterhaltungs- und Talentvertretungsgeschäft antreibt, Rückenwind hat.Endeavor schloss das letzte Quartal 2021 mit einem Nettoverlust von 16,7 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar ab. Für das Gesamtjahr verzeichnete Endeavor einen Verlust von 467,5 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 5,1 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Endeavor einen Nettogewinn von 63,6 Millionen Dollar.Der CEO von Endeavor, Ari Emanuel, teilte den Investoren am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit, dass alle Anzeichen für das Jahr 2022 auf ein signifikantes Wachstum in Schlüsselbereichen wie UFC, PBR, WME und dem On Location Hospitality Service hindeuten. Endeavor befindet sich in einer "einzigartigen Position im Zentrum von Sport und Unterhaltung", sagte Emanuel den Wall Street-Analysten. "Sie ermöglicht es uns, aus einer breiten Palette von säkularen Trends Kapital zu schlagen."In Bezug auf die Ausgaben für Inhalte wurde Emanuel gefragt, ob er sich Sorgen über einen Strategiewechsel bei HBO Max mache, da der CEO von Discovery, David Zaslav, bald das Ruder des fusionierten Unternehmens Warner Bros. Discovery übernehmen wird. Zaslav hat, wie Wall Streeters wissen, einen Ruf als umsichtiger Finanzmanager. "Ich bin nicht wirklich nervös, wenn er entscheidet, dass er nicht das ausgeben will, was alle anderen ausgeben", sagte Emanuel. "Es gibt sieben oder acht Akteure auf dem Markt."