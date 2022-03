WG-Stimmung am Tiefpunkt: Die Paula-und-Joe-Trennung

Soap-Check

Mit einer Partie möchte Joe seine Paula daran hindern, dass sie aus der Wohngemeinschaft auszieht. Doch Ole stichelt erfolgreich dagegen.

Franzi beginnt, sich über Davids Energie zu wundern. Nach einem nächtlichen Tanz im Mondschein ist David am nächsten Tag körperlich ziemlich am Ende, aber sein Geist ist hellwach. Als Gunter und Merle sich fragen, wo er steckt, finden sie ihn reglos hinter der Bar im „Carlas“. Simon ist pikiert, als Sara ihm Joseph als ihren Samenspender vorstellt. Auf ihn wirken die beiden wie ein Paar. Sara hingegen ist verunsichert von Simons plötzlichem Auftauchen. Anke macht Ben Vorwürfe, dass er ihr kleines Stelldichein öffentlich gemacht hat. Getrennt voneinander sprechen Tina und Ben mit Britta. Die macht Ben keine Vorwürfe und rät Tina, geduldig mit sich zu sein. Aber was, wenn Tina sich wirklich trennt? Katrin ist aufgewühlt von dem Erlebnis des Tandemsprungs. Als Franzi ihr von Sansibar erzählt, verspürt sie eine unbändige Lust aufs Leben. Sie verführt Florian und versucht, ihm zu vermitteln, was sie bewegt. Ganz gelingt ihr das nicht. Denn Florian überrascht sie mit einem befremdlichen Geschenk ...Josie freut sich auf die bevorstehende Verkostung für das Kochbuch. Doch dabei gerät sie unter großen Druck, als ihr André die Verantwortung für die Desserts überträgt. So muss sie eine Nachtschicht einlegen. Glücklicherweise bietet Paul seine Hilfe an. Constanze beobachtet dies eifersüchtig und hat es auf Josies und Pauls Hauptwerk, eine Torte, abgesehen. André ist ganz verzaubert von Bettina und bekocht sie bei einem romantischen Treffen. Am nächsten Tag jedoch belauscht Rosalie ungewollt ein Telefonat zwischen Bettina und André, welches die Fremde in ein schlechtes Licht rückt. Shirin ist völlig durcheinander, weil sie ihren Traum von Gerry nicht einordnen kann und nimmt dankend Yvonnes Zuspruch an. Als Henning bei ihr übernachten will, weicht sie ihm verunsichert aus. Die gestresste Vanessa bittet Max, auf den kleinen Anton aufzupassen. Obwohl dieser schon andere Pläne hat, erbarmt er sich. Er scheint in seine Ersatzvaterrolle langsam hineinzuwachsen.Gregor kann es nicht fassen, dass offenbar ganz Lansing glaubt, der Brunnerwirt stehe vor der Pleite. Setzen die Brunners der Gerüchteküche ein Ende? Christian hat Verständnis für Katharina, die sich ohne ein Kind nicht als vollwertige Frau fühlt. Wird er einer künstlichen Befruchtung zustimmen?Vivien will nicht glauben, dass Tobias ermordet wurde. Ihr Kampfgeist wird belohnt, als Jakob eine heiße Spur zu haben glaubt. Conor verbringt eine Nacht mit Schätzke und erfüllt den Deal - im Gegensatz zu Ricarda, die ihre Erzfeindin Eva weiter quälen will. Chris stellt sich tapfer der Verachtung seiner Kinder Cecilia und Matteo und fasst einen kämpferischen Plan. Werden Cilly und Matteo ihm je verzeihen?Jenny will einen Schritt auf Justus zumachen. Er hat jedoch eine Entscheidung getroffen, die Jenny hart trifft ... Yannick ist begeistert von Casper. Doch als er eine andere Seite von ihm kennenlernt, gerät seine Meinung ins Wanken. Die Küstenmeisterschaft steht an und Leyla steht unter enormem Druck. Als ihr eigener Erwartungsdruck immer größer wird, verlässt sie der Mut.Während Luis und Moritz die Welt um sich herum vergessen, wird die bewusstlose Miriam gefunden. Als Luis davon erfährt, wird er jäh in die Realität zurückgeholt. Voller Sorge und Schuldgefühle begleitet er Miriam ins Krankenhaus und bangt um ihr Leben. Philip befürchtet, dass er es sich endgültig mit Sunny verdorben hat. Sie muss doch denken, ohne John und Nihat hätte er sich womöglich nie bei ihr gemeldet. Doch dann wird er positiv überrascht.Große Überraschung für Lisa: Als sie von ihrem Wochenendtrip zurückkehrt, steht plötzlich ihr leiblicher Vater vor ihr. Sie ist erst einmal völlig überrumpelt. Zwar freut sich Lisa innerlich sehr über diesen unverhofften Besuch, weil sie sich in all den Jahren nichts sehnlicher gewünscht hat, doch sie hat auch mit Überforderung und Unsicherheit zu kämpfen. Lisa weiß nicht wirklich, wie sie mit der Situation umgehen soll. Immerhin ist ihr Vater für sie ja ein völlig fremder Mensch. Bevor sie eine Beziehung zu ihm aufbauen kann, muss sie ihn erst einmal richtig kennenlernen. Doch das braucht Zeit.Die Stimmung in der WG ist nach der Trennung von Paula und Joe immer noch ziemlich angespannt. Das Problem ist dabei nicht nur die Tatsache, dass die Freundschaft zwischen den beiden belastet ist. Ole stichelt auch immer wieder gegen Paula, der so langsam aber sicher der Geduldsfaden reißt. Als sie in Joes Gegenwart offen mit dem Gedanken spielt, auszuziehen, unternimmt er einen letzten Versuch, die WG doch noch zusammenzuhalten. Es soll eine kleine Party geben. Doch auch die wird schon torpediert bevor es eigentlich losgeht. Es gibt nämlich wieder mal Streit zwischen Paula und Ole. Paula verzieht sich mit Rick ins Matrix, wo Milla ihnen einen Vorschlag macht, der sie ins Grübeln kommen lässt. Wollen sie ins Loft ziehen?