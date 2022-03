«Big Swiss»: Jodie Comer geht zu HBO

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der neuen Adam-McKay-Serie mitspielen.

«Killing Eve»-Schauspielerin Jodie Comer wurde für das neue HBO-Dramagecastet, das von Adam McKay kommt. Derzeit befindet sich das Drama noch in der Entwicklungsphase. Sollte der Pay-TV-Sender «Big Swiss» als Serie bestellen, würde man daraus eine Miniserie machen.Das Projekt basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jen Beagin und wird von A24 und McKays Hyperobject Industries produziert. Ein Insider berichtet dem Branchendienst ‚Variety‘, dass 14 Bieter im Rennen um den Titel gewesen seien, bevor er bei HBO landete. Darum geht’s: Nachdem sie ein neues Leben als anonyme Protokollantin von Sexualtherapiesitzungen in Hudson, N.Y., begonnen hat, wird eine Frau auf einen der Patienten fixiert, was zu einer obsessiven, explosiven Beziehung zwischen den beiden führt.«Big Swiss» ist das erste Projekt, für das Comer in ihrer Nach-«Killing Eve»-Ära unterschrieben hat, die mit der derzeit ausgestrahlten vierten und letzten Staffel der Serie zu Ende gehen wird. Comer war neben Sandra Oh seit der ersten Staffel die Hauptdarstellerin in der von der Kritik gefeierten BBC-America-Serie.