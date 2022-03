«Der Bachelor» konstant - «TV total» wieder zweistellig

Quotennews

Seit einigen Wochen bestimmen ProSieben und RTL die Shows am Mittwochabend - mit jedoch immer weniger Erfolg.

Für Viele an dieser Stelle sicherlich keine große Schlagzeile, denn wer die Zahlen verfolgt, der weiß, was nun kommt. Bei ProSieben und RTL laufen seit Wochen Shows, die eigentlich für gute Quote sorgen sollten, sie tun es aber nicht. Ein wenig unterschiedlich sind die Themen jedoch schon. Bei RTL bewegt sich alles noch in einem etwas besserem Rahmen,war Ende Januar vor 2,13 Millionen Zuschauern in die neue Staffel gestartet und landet mittlerweile bei 1,8 Millionen Zuschauern am gestrigen Abend. Sicherlich also weniger Interesse als zum Start, jedoch hat sich wohl die Kernzielgruppe gehalten. Ärgern werden sie sich in Köln etwas über die Leistung der klassischen Zielgruppe. Hier startete RTL mit Dominik über der 1-Million-Marke und verpasst sie seit Woche drei immer wieder knapp. So schalteten auch gestern, mit 0,93 Millionen Umworbenen, knapp weniger als eine Million ein, hier von einer schwachen Leistung zu sprechen, wäre bei einem Marktanteil von 13,9 Prozent jedoch quatsch.Wenn also auch irgendwie auf dem absteigenden Ast, bei RTL ist das Ganze noch vertretbar. Das sieht etwas anders bei den Kollegen aus München und ProSieben aus. Ja, hier darf natürlich nicht mit dem Neustart vonbegonnen werden, denn es war sonnenklar, dass Sebastian Pufpaff und ProSieben die 2,86 Millionen aus Woche eins nicht halten wird. Dass die Show aber mittlerweile bei nur noch 1,09 Millionen Fernsehenden gelandet ist und man sich insgesamt Sorgen machen muss, dass die 1-Million-Marke fällt, das ist schon mehr als bedenklich. Vor allem, weil seit bereits letzter Woche auch die Zielgruppe an Strahlkraft verliert. Bis zum 09. März holte die Show zumindest jede Woche zweistellige Werte in der Zielgruppe, und mit den gestern erreichten 0,73 Millionen Umworbenen und dem damit verbundenen Marktanteil von 10,2 Prozent schaffte das der Sender auch knapp wieder, es bleibt jedoch haarscharf.Womit wir beim Thema "nach der Primetime" wären. Hier präsentiert sich RTL mitWoche für Woche gar nicht schlecht und auch gestern konnte das News-Format 1,32 Millionen Zuschauer aus dem 20:15 Uhr-Programm halten, einen Marktanteil von 6,8 Prozent sichern und auch mit 0,44 Millionen Umworbenen ein ordentliches Ergebnis von 9,2 Prozent Marktanteil erzielen. ProSieben hat an dieser Stelle (leider). Das Format mit den beiden Showmastern lief nie wirklich gut und auch gestern konnten wieder nur 0,46 Millionen Zuschauer gehalten werden. Der Marktanteil rutschte auf 1,9 Prozent ab, während 0,36 Millionen Umworbene für noch 5,9 Prozent an deren Markt sorgten.