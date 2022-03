«taff» legt eine erfolgreiche Woche hin

Wochenquotencheck

Das ProSieben-Magazin zeigte sich in dieser Woche von seiner besten Seite und überzeugte durchgängig viele Fernsehende zum Einschalten.



Das deutsche Boulevardmagazinläuft montags bis freitags von 17.00 bis 18.00 Uhr bei ProSieben . Der Titel der Sendung ist dabei ein Akronym für „täglich, aktuell, frisch, frech“. Als Moderatoren sind Annemarie Carpendale, Daniel Aminati, Rebecca Mir, Thore Schölermann, Viviane Geppert und Christian Düren im Einsatz. Seit 1995 dreht sich das Magazin um Themen wie Hollywood-Klatsch, Popkultur oder Neuigkeiten aus aller Welt. Seit 2017 läuft am Sonntag ab 17.45 Uhr zusätzlich die Ausgabe «taff weekend».Zum Wochenauftakt fanden sich am Montag 0,60 Millionen Fernsehende auf dem Sender ein, als sich alles um das Alltagsleben von Realitystars drehte. Mit dieser Folge erzielte ProSieben einen Marktanteil von 4,2 Prozent, welcher sich genau im Senderschnitt befand. 0,34 Millionen der Zuschauer gehörten der Zielgruppe an. Somit kamen in dieser Gruppe starke 12,9 Prozent Marktanteil zustande.Am Dienstag stand mit 0,64 Millionen Interessenten schließlich der Wochenbestwert auf dem Papier. Mehr Zuschauer hatten zuletzt vor etwa einem Monat eingeschalten. Erneut war somit eine Quote von 4,2 Prozent möglich. Auch das jüngere Publikum vergrößerte sich auf 0,37 Millionen Menschen. Dennoch sank hier der Marktanteil auf einen weiterhin hohen Wert von 12,7 Prozent. Am darauffolgenden Tag fiel das Programm mit 0,57 Millionen Neugierigen unter den Senderschnitt. Es wurden eine solide Sehbeteiligung von 4,1 Prozent eingefahren. Die 0,34 Millionen Umworbenen verbuchten den Wochenbestwert von 13,3 Prozent.Mit 0,54 Millionen Zusehenden fiel das Magazin am Donnerstag auf eine passable Quote von 3,9 Prozent zurück. Auch in der Zielgruppe wurden an diesem Tag die schwächsten Werte der Woche verzeichnet. Die 0,28 Millionen Werberelevanten reichten noch für ein gutes Resultat von 10,2 Prozent Marktanteil. Am Freitag steigerten sich die 0,56 Millionen Fernsehzuschauer schließlich wieder auf gute 4,3 Prozent Marktanteil. Die Quote bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen betrug hohe 11,9 Prozent.Insgesamt war diese Woche für das Boulevardmagazin recht erfolgreich. Meist befindet sich der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt unter dem Senderschnitt und schiebt sich nur ab und an darüber. In den vergangenen fünf Tagen war dies gleich dreimal möglich. Auch in der Zielgruppe war gegenüber den vergangenen Wochen eine Verbesserung festzustellen. Die Quoten waren durchgängig zweistellig, so dass stets überzeugende Ergebnisse eingefahren wurden.