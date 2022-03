ProSieben und Sat.1 übertragen das Friedensevent «Sound of Peace»

Quotennews

Von 15.00 bis 22.30 Uhr lief die Übertragung, für die durchgängig zusammengerechnet mehr als eine Million Zuschauer einschalteten. In der Zielgruppe lag der Marktanteil im zweistelligen Bereich.



Innerhalb kürzester Zeit entstand, welches von ProSieben und Sat.1 übertragen wurde. Im Rahmen der Initiative traten am gestrigen Sonntag in Berlin zahlreiche Musiker und Musikerinnen auf, um mit unzähligen Zuschauern gegen den Krieg zu protestieren. Mit dabei waren etwa Peter Maffay, Silbermond, Zoe Wess, Gentleman und Michael Patrick Kelly. Neben einem Zeichen für Demokratie und Menschenreichte wurden Spenden für die Opfer des Krieges in der Ukraine gesammelt.Von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr fanden 0,41 Millionen Fernsehende zu ProSieben und sahen sich dort die Übertragung des Events an. Das Programm startete folglich mit einem ausbaufähigen Marktanteil von 2,6 Prozent. Mit 0,22 Millionen Jüngeren war die Zielgruppe stark vertreten, was ein akzeptables Ergebnis von 6,3 Prozent zur Folge hatte. Nach einer kurzen Pause ging es ab 17.45 Uhr mit 0,61 Millionen Zuschauern weitern. Allerdings hielt sich die Quote weiterhin konstant bei 2,6 Prozent. Auch das jüngere Publikum steigerte sich auf 0,32 Millionen Menschen, während der Marktanteil erneut 6,3 Prozent betrug.Von 19.55 Uhr bis 22.30 Uhr erhöhte sich die Zuschauerzahl auf 1,02 Millionen. Somit wuchs auch die Sehbeteiligung auf ein annehmbares Resultat von 3,3 Prozent. Mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen ein weiteres Mal 6,3 Prozent auf dem Papier. Auch Sat.1 sendete ab 15.00 Uhr, und zwar nicht nur wie ursprünglich geplant bis 17.30 Uhr, sondern bis 19.55 Uhr. Auf diesem Sender kamen somit weitere 0,70 Millionen Interessenten dazu. Insgesamt übertrag die Reichweite somit durchgängig deutlich mehr als eine Million Menschen. Durch Sat.1 kamen weitere 3,7 Prozent des Marktes hinzu. Auch die 0,23 Millionen Werberelevanten sicherten sich zusätzliche 5,5 Prozent Marktanteil.