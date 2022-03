Neuer Deutschland-Chef: Kaspar Pflüger wechselt zu Prime Video

Köpfe

Der Vorgänger von Sat.1-Chef Daniel Rosemann wechselt im April zur Streaming-Konkurrenz von Amazon und übernimmt dort die Position des Country Directors Prime Video DACH.

Still war es um Kaspar Pflüger, den ehemaligen Sat.1-Chef, geworden, nachdem er sich nach seiner Elternzeit in einer neuen Position als EVP Content Prodution bei der Seven.One Entertainment Group wiederfand. Seine Stelle bei Sat.1 übernahm bekanntlich Daniel Rosemann, der gleichzeitig auch die Verantwortung für ProSieben trägt und den Bällchensender bis 2024 zu „alter Stärke“ führen möchte – große Ziele, denn vor allem der Streamingmarkt raubt dem Privatfernsehen derzeit die Zuschauer.Auf eben jene Streamigngseite schlägt es nun Kaspar Pflüger, der ab dem 25. April die neugeschaffene Position des Country Directors Prime Video DACH übernehmen soll. So ist es einem Bericht des Branchendienstes ‚DWDL‘ zu entnehmen. Damit trägt Pflüger die Verantwortung für das Angebot der Videosparte des Versandhändlers in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pflüger wird in seiner neugeschaffenen Funktion an Barry Furlong, Vice President Prime Video EU, berichten.Pflüger folgt damit auf Christoph Schneider, der dem Bericht zufolge Teil des Management-Teams der Deutschland-Sparte von Prime Video und verantwortet das Lizenzgeschäft für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Benelux-Länder. Sein neuer Fokus liege aber im Ausbau von Prime Video in europäischen Ländern, in denen man bislang noch nicht mit lokalen Angeboten präsent ist.