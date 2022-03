Matthias Opdenhövel muss auch bei «The Masked Singer» pausieren

Köpfe

Der Moderator ist weiterhin mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Ersatz ist bereits gefunden.

Mitte der Woche zeigte sich ProSieben trotz des Ausfalls bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.» noch zuversichtlich, dass sich Moderator Matthias Opdenhövel, der an einer Corona-Infektion laboriert, bis zum Wochenende und dem Start vonwürde auskurieren können. Daher twitterte ProSieben: „Gute Nachrichten: Matthias Opdenhövel ist auf dem Weg der Besserung und freut sich auf den #MaskedSinger-Start am Samstag.“ Ein Tweet, der vorschnell veröffentlicht wurde. Denn am Freitagvormittag musste ProSieben zurückrudern und bekannt geben, dass es für Opdenhövel nicht gereicht hat. Er werde wegen seiner Corona-Erkrankung noch ein paar Tage zu Hause verbringen müssen, hieß es in einer Mitteilung.Damit fällt der Startschuss ohne das „«The Masked Singer»-Urgestein“, wie ihn ProSieben bezeichnete. Stattdessen übernimmt Thore Schölermann die Moderation der ersten Sendung im neuen Jahr. „Ich liebe die Show und es ist mir eine Ehre, einzuspringen. Lieber Matthias, ich gebe mein Bestes, Dich einigermaßen standesgemäß zu vertreten. Gute Besserung!“, wird der Moderator zitiert, der sich in der vergangenen Frühjahrsstaffel unter der Maske des Monstronauten versteckte.„Corona erweist sich hartnäckiger als gedacht. Deswegen sehe ich am Samstag zum ersten Mal 'The Masked Singer' im Fernsehen“, erklärt Matthias Opdenhövel und bedankt sich bei seinem Kollegen: Lieber Monstronaut, danke fürs Einspringen. Aber bitte lass die Bude stehen, bis ich nächste Woche wiederkomme, Du kleine Abrissbirne!“ Während also die Moderatorenposition vorübergehend neu besetzt wurde, besteht das Rätsel-Team der Live-Sendung einmal mehr aus Roth Moschner und Rea Garvey, die beim Staffelauftakt von Ralf Schmitz unterstützt werden.