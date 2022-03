Guido Reinhardt: Haben mit einer Buddy-Crime-Comedy einen anderen Ansatz gewählt

Interview

Der UFA-Produzent, der auch für die tägliche Serie «Unter Uns» verantwortlich ist, spricht mit Quotenmeter über die Tonalität der Serire. Außerdem sind Vorabendserien ein Thema.

Ich freue mich sehr und bin stolz, dass ich seit Oktober 1994, also seit knapp 28 Jahren, für die UFA in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen tätig bin. Die Welt hat sich seitdem ständig verändert und auch die UFA ist nicht stehen geblieben, sondern setzt immer wieder neue und zeitgemäße Schwerpunkte, die ich mit meinen Kolleg:innen mitgestalten kann. Das ist spannend, fordernd und großartig zugleich. Das ist mein Antrieb und meine Motivation.Die einzige Lehre, die ich aus diesem konkreten Fall gezogen habe, war zu analysieren, was nach über 100 Folgen die Erfolgsfaktoren aber eben auch Fehleinschätzungen waren, um daraus zu lernen und dann das nächste Formt zu entwickeln. So entstand dann die Serie «Rampensau», auf die ich bis heute sehr stolz bin.Ich kenne in Deutschland einige hervorragende Kolleg:innen, die mindestens die gleiche Erfahrung in diesem Bereich haben, wenn man nur an Petra Kolle denkt, die seit Jahren erfolgreich «GZSZ» für die UFA produziert. Ich würde sagen, dass wir voneinander lernen. Nach der zweiten Staffel von «Verliebt in Berlin» gab es immer wieder Ansätze und Erfolge bei privaten Sendern, beispielsweise mit der Serie «Anna und die Liebe» oder «Alles was zählt». Letztere gibt es bis heute.Den inhaltlichen Kern, also die Marke zu bewahren und gleichzeitig sanft zu modernisieren und weiterzuentwickeln erfordert sehr viel Ausdauer, Motivation und besonders Teamwork. Das funktioniert ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft…Von Tag eins an waren beide in die Idee involviert, «Balko» wieder auf den Bildschirm zu bringen. Und ich verrate kein Geheimnis, dass sie auch von Anfang an von dem Neuansatz überzeugt waren.Da wir uns, in Absprache mit RTL, in der Tonalität in Richtung einer Buddy-Crime-Comedy bewegen wollten, haben wir einen ersten konzeptionellen Schritt mit Robert Dannenberg und Stefan Scheich unternommen. Dennoch habe ich beide «Balko»-Originalautoren vorab über die Inhalte informiert und gefragt, ob sie sich perspektivisch engagieren wollen. Es liegt sogar bereits ein Vorschlag für einen Film vor. Beide Autoren, sie sagen es ja gerade, haben allerdings auch selbst sehr viele Projekte.Ich kann nichts darüber sagen, wie es erzählt werden muss. Ich kann nur sagen, dass wir mit der etwas veränderten Tonalität einer Buddy-Crime-Comedy einen anderen Ansatz gewählt haben. Das Programm wird dadurch selbstironischer und humoriger. Die Unterhaltung mit kleinen Seitenhieben steht im Vordergrund, wissend, dass Humor nicht einfach zu erzählen und auch immer eine Geschmacksfrage ist.Wir haben die strengen deutschen Infektionsschutzverordnungen sehr konsequent auch bei dieser Produktion angewandt. Tägliches Testen aller Personen vor und hinter der Kamera, sowie Maskenpflicht, Abstand und ein Crew-Hotel haben es uns ermöglicht, ohne einen einzigen positiven Fall den Film zu produzieren.Es sind bereits wunderbare Stoffe in Planung, aber wenn ich an amerikanische Serien Hits der 80er-Jahre denke, dann wäre «Vegas» mit Robert Urich eine Überlegung wert. Beispielsweise mit einem diversen Cast in Dubai. Kinderserien wie «Luzie, der Schrecken der Straße» – was wäre das wohl heute? Ebenfalls würde ich mich über einen Reboot aus dem Genre „Abenteuer“ freuen. «Indiana Jones» ist hier ein gutes Beispiel für die elegante Weiterführung bis heute und ich bin ebenfalls gespannt auf «Lost City» mit Sandra Bullock und Channing Tatum.