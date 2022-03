«Resident Evil»: Ahad Raza Mir macht mit

International

Für die neue Netflix-Serie haben die Produzenten einen recht unbekannten Schauspieler verpflichtet.

Der beliebte südasiatisch-kanadische Schauspieler Ahad Raza Mir hat eine Rolle in der Netflix-Originalseriebekommen, wie das Magazin „Variety“ berichtet. Netflix hat noch keine Details über den Charakter, den Mir in der Serie spielen wird, bekannt gegeben. Zu den neuen Darstellern, die von Netflix enthüllt wurden, gehören Connor Gossatti und Turlough Convery.«Resident Evil» ist eine Live-Action-Serie mit Drehbuch, die eine neue Geschichte erzählt, die auf Capcoms erfolgreicher Videospielserie aufbaut. Lance Reddick wird die Hauptrolle des Albert Wesker spielen, außerdem gehören Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph und Paola Nuñez zum Cast."Jahr 2036 – 14 Jahre nachdem ein tödlicher Virus eine globale Apokalypse ausgelöst hat, kämpft Jade Wesker ums Überleben in einer Welt, die von blutrünstigen Infizierten und wahnsinnigen Kreaturen überrannt wird", heißt es in der Serienbeschreibung von Netflix . "In diesem absoluten Gemetzel wird Jade von ihrer Vergangenheit in New Raccoon City verfolgt, von den unheimlichen Verbindungen ihres Vaters zur Umbrella Corporation, aber vor allem von dem, was mit ihrer Schwester Billie passiert ist."Constantin Film, die bereits die auf den Spielen basierende sechsteilige Filmreihe produziert hat, wird als Studio hinter der Serie stehen. Andrew Dabb fungiert als Autor, ausführender Produzent und Showrunner, während Mary Leah Sutton ebenfalls als Autorin und ausführende Produzentin fungiert. Robert Kulzer und Oliver Berben von Constantin Film sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, während Constantin Film-Geschäftsführer Martin Moszkowicz die Produktion übernimmt.