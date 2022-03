«Squid Game»-Star macht bei «Disclaimer» mit

US-Fernsehen

Hoyeon wurde in Alfonso Cuaróns kommender Apple-Serie besetzt.

Der Streamingdienst von Apple plant bekanntlich die Serievon Alfonso Cuarón. Nun hat der Produzent die Serie mit «Squid Game»-Star Hoyeon besetzt. Hoyeon wird in der Serie neben den bereits angekündigten Darstellern Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen und Kodi Smit-McPhee spielen.Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Renee Knight wird Blanchett in «Disclaimer» die Rolle der Catherine Ravenscroft spielen, einer erfolgreichen und angesehenen Fernsehjournalistin, deren Arbeit darauf beruht, die verborgenen Verfehlungen von lange angesehenen Institutionen aufzudecken. Als ein faszinierender Roman eines Witwers (Kline) auf ihrem Nachttisch auftaucht, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass sie eine Schlüsselfigur in einer Geschichte ist, von der sie gehofft hatte, sie sei längst in der Vergangenheit begraben.Hoyeon, die mit vollem Namen Jung Ho-yeon heißt, gab ihr Schauspieldebüt in der Netflix-Megahit-Serie «Squid Game», in der sie die nordkoreanische Überläuferin Kang Sae-byeok spielte. Für ihre Arbeit in der Serie wurde sie kürzlich mit dem SAG Award für die beste Leistung eines weiblichen Schauspielers in einer Dramaserie ausgezeichnet. Neben der Schauspielerei hat sie auch als Model für viele Topmarken gearbeitet und war auch bei «Korea's Next Top Model» zu sehen.