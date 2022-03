US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu veröffentlichte einen Trailer zur Serie «Candy».

Die bekannte Schauspielerin Jessica Biel wird zur Axtmörderin Candy Montgomery, wie der Trailer vonverrät. Sie verkörpert eine scheinbar normale Hausfrau in der Kleinstadt Wylie, Texas, die 1980 für den brutalen Axtmord an ihrer Nachbarin Betty Gore verurteilt wurde, die in der Serie von Melanie Lynskey gespielt wird. Die Seire startet am 9. Mai auf Hulu.Der Teaser-Trailer zeigt, wie sich Biel in Candy verwandelt, mit lockigem Haar und großer Brille. Aufnahmen, die sie bei ihrem täglichen Leben in der Vorstadt zeigen, werden mit Erzählungen aus dem Prozess konfrontiert, in dem ein von Raúl Esparza («Hannibal») gespielter Anwalt sie über ihre Beziehung zu Betty befragt.«Candy» ist eine von zwei konkurrierenden Miniserien, die auf dem Mordfall Candy Montgomery basieren und in diesem Jahr Premiere haben sollen. Die andere ist «Love and Death», eine von David E. Kelley geschaffene HBO-Max-Originalserie mit Elizabeth Olsen als Montgomery und Lily Rabe als Gore in den Hauptrollen. Das Erscheinungsdatum für «Love and Death» wurde noch nicht bekannt gegeben.