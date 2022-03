«Barry» und «We Own This City»: Sky zeigt HBO-Serien parallel zum US-Start

TV-News

Beide Serien warden Ende April bei Sky zu sehen sein, zunächst aber nur im englischen Original. Die deutschen Synchronisationen sollen im Sommer folgen.

Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland hat sich Serien-Nachschub aus dem Hause HBO gesichert und für Ende April die beiden Serienmit Bill Hader sowie, die von den «The Wire»-Machern George Pelecanos und David Simon kreiert und produziert wurde, angekündigt.Die schwarzhumorige Comedy «Barry» kehrt mit der dritten Staffel zurück und wird in der Nacht vom 24. auf den 25. April in der Originalfassung über den Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q ausgestrahlt. Die synchronisierte Fassung soll voraussichtlich im Sommer auf Sky Comedy verwertet werden, ein genauer Sendetermin steht allerdings noch nicht fest. Hader zeichnet gemeinsam mit "Silicon Valley"-Macher Alec Berg als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller verantwortlich. Gemeinsam übernahmen die beiden auch die Regie für einige der Episoden. Neben Bill Hader in der Hauptrolle sind Henry Winkler als Schauspiel-Guru Gene Cousineau, Stephen Root als Monroe Fuches und Sarah Goldberg als Barrys Love Interest zu sehen.Und darum geht’s: Der ehemalige Auftragskiller Barry (Hader) versucht immer noch verzweifelt, seine gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich stattdessen seiner neu entdeckten Leidenschaft – der Schauspielerei – zu widmen. Zwar konnte er inzwischen viele der äußeren Faktoren, die ihn immer wieder zur Gewalt getrieben haben, beseitigen, doch muss er feststellen, dass es noch viele weitere Kräfte im Spiel waren und sind.Eine Nacht später schlägt dann «We Own This City» – ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf – auf. Für die synchronisierte Fassung hat Sky Ende Juni als Startermin bei Sky Atlantic ins Auge gefasst. Die sechsteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Baltimore-Sun-Reporter Justin Fenton und dreht sich um den Aufstieg und Fall der Gun Trace Task Force des Baltimore Police Departments sowie die Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt, in der die Politik der Drogenbekämpfung und Massenverhaftungen auf Kosten der eigentlichen Polizeiarbeit durchgesetzt wurden.Jon Bernthal («The Punisher», «The Walking Dead» und «The Wolf of Wall Street») ist in der Hauptrolle zu sehen. Er verkörpert Sgt. Wayne Jenkins, der ehemalige Anführer der Task Force. Er wurde 2017 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Bürger ausgeraubt, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt und Drogen beschlagnahmt zu haben, die er dann einem Kollegen zum Weiterverkauf übergab. In weiteren Rollen sind Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Dominczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams und Lucas Van Engen zu sehen. Als Gaststars treten Treat Williams, Gabrielle Carteris, Tray Chaney, Domenick Lombardozzi, Thaddeus Street, Jermaine Crawford, Nathan E. Corbett, Chris Clanton, Anwan Glover, Bobby Brown, Michael Salconi, Susan Rome, Kim Tuvin und Maria Broom auf.