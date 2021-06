Letzte Klappe am Dienstag: ARD produziert sechsteilige Familienserie

TV-News

Am morgigen Dienstag, 8. Juni, fällt für eine neue sechsteilige Familien-Serie die letzte Klappe.(Arbeitstitel), eine Produktion von BR, ORF und WDR , soll voraussichtlich im Frühjahr 2022 im Ersten ausgestrahlt werden. Worum geht es? Drei Paare erhalten ein mysteriöses Angebot von einem großzügigen Initiator. Sie bekommen nach einem Jahr eine Million Euro, dafür müssen sie am Ende noch zusammen und glücklicher geworden sein. Der Twist: Nun einer aus der Beziehung weiß über die Aktion Bescheid, Partner und Kinder dagegen nicht und dürfen auch nichts darüber erfahren.Die eingeweihten sind Eko Fresh als lebenslustiger Kleinunternehmer Firat, Manuel Rubey, als gehemmter Versicherungsmathematiker Jasper und Katharina Schüttler als karriereorientierte Anwältin Ines. Das mögliche Geld kommt von Branko Samarovski alias Herr Herzinger, dem die drei Woche für Woche über ihre Fortschritte mit dem Glück berichten sollen. Neben Schüttler, Fresh, Rubey und Samarovski stehen in München und Umgebung unter anderem auch Karolina Lodyga, Sergej Moya, Lena Dörrie, Bettina Mittendorfer, Ricarda Seifried, Nina Steils, Ovidiu Schumacher, Doris Schretzmayer, Thomas Limpinsel, Annette Paulmann, Robert Dölle und Max Poerting vor der Kamera.Bert Koß verfasste gemeinsam mit Michael Hofmann die Drehbücher. Hofmann war auch für die Inszenierung der sechs Folgen der Serie verantwortlich. Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven fungierten als Produzenten von die film gmbh, die im Auftrag von BR, ORF und WDR produzierte.