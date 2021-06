Free-TV-Premiere bei RTLZWEI kann nicht mit «Edge of Tomorrow» mithalten

Quotennews

ProSieben hatte mit dem Abenteuerfilm deutlich die Nase vorne. Weiterhin schwer tat sich die Detektivserie «Magnum P.I.» bei VOX.



ProSieben füllte die gestrige Primetime mit dem Abenteuerfilm, für den sich 1,44 Millionen Fernsehende begeistern ließen. Somit lag der Marktanteil bei einem hohen Wert von 5,6 Prozent. Auch die 0,61 Millionen Jüngeren belegten gute 10,6 Prozent des Marktes. Weiter ging es mit dem Actionhorror, welcher sich mit 0,58 Millionen Neugierigen noch bei einer soliden Quote von 3,8 Prozent hielt. Die 0,30 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf annehmbare 7,5 Prozent zurück.Die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Filmswurde bei RTLZWEI ausgestrahlt und überzeugte 0,57 Millionen Neugierige. Folglich kam der Sender nicht über einen akzeptablen Marktanteil von 2,2 Prozent hinaus. Die 0,22 Millionen Werberelevanten landeten bei einem mäßigen Ergebnis von 3,8 Prozent. Besser lief es schließlich mit dem Actionthriller. Hier schalteten 0,46 Millionen Fernsehende ein, so dass das Programm mit 2,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt landete. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf 3,6 Prozent zurück.VOX sendet am Freitagabend weiterhin jeweils zwei neue Episoden der Detektivserie. In dieser Woche entschieden sich zunächst 0,84 und später 0,99 Millionen Fernsehende für die Übertragung. Somit wuchs die Quote im Laufe des Abends von mäßigen 3,3 auf akzeptable 3,8 Prozent. Mit 0,26 sowie 0,29 Millionen Umworbenen lag die Ausstrahlung in der Zielgruppe bei mauen 4,6 und 4,7 Prozent Marktanteil.