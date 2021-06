Das ZDF hat den Freitagabend weiterhin in fester Hand

Quotennews

Trotz geringeren Zuschauerzahlen als in den Wochen zuvor, gelang es dennoch den meisten Formaten ihre Quoten zu steigern.



Den Tagessieg holte sich am gestrigen Tag das ZDF mit einer Ausgabe der Krimiserie. Obwohl nur eine Wiederholung des Formats ausgestrahlt wurde, schalteten 5,07 Millionen Fernsehende ein und sicherten sich einen starken Marktanteil von 19,4 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren schafften es zudem auf einen hohen Wert von 7,4 Prozent.hielt sich im Anschluss mit 4,47 Millionen Krimifans bei 17,3 Prozent. Auch bei den 0,46 Millionen Jüngeren stand weiterhin ein sehr guter Marktanteil von 7,5 Prozent auf dem Papier.Ab 22.45 Uhr entschieden sich 3,94 Millionen Zuschauer für die. Obwohl die Reichweite somit deutlich niedriger lag als in den Wochen zuvor, steigerte sich die Quote sogar auf einen starken Wert von 19,6 Prozent. Ähnlich sah es in der jüngeren Gruppe aus. Im September 2020 hatten zuletzt weniger als 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährige eingeschalten. Dennoch punktete das Format und belegte ausgezeichnete 17,7 Prozent des Marktes.fiel schließlich auf 1,21 Millionen Interessenten und einen mauen Marktanteil von 8,7 Prozent zurück. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren war das Magazin mit herausragenden 10,4 Prozent so gefragt wie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr.Das Erste zeigte den Film, wobei die Zuschauerzahl im Vergleich zum Teil in der Vorwoche auf 3,35 Millionen absank. Dennoch verbesserte sich der Sender sogar minimal von guten 12,8 auf 12,9 Prozent Marktanteil. Das jüngere Publikum verkleinerte sich von 0,43 auf 0,35 Millionen Fernsehende. Mit einem soliden Wert von 6,0 Prozent lag auch hier der Marktanteil auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche.