Sowohl Sat.1 als auch sixx zeigen am Sonntagabend eine Free-TV-Premiere. Wer kann sich am Ende durchsetzen? Oder machen am Ende die «Minions» das Rennen?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Emma Thompson alias Katherine Newbury kämpft als einst gefeierte Moderatorin gegen sinkende Quoten: Die mehrfach ausgezeichnete Talk-Queen Katherine Newbury ist ein alter Hase im Showbusiness. Doch mittlerweile stehen die Zeichen auf Veränderung, weshalb der Sender ein komplettes Makeover plant. Um ihrem Karriereaus entgegenzuwirken, stellt Katherine kurzerhand Quereinsteigerin Molly ein, die versucht, das festgefahrene Team wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Quotenmeter urteilte in der Kino-Kritik : „Die Pointen treffen ins Schwarze, die emotionalen Aspekte der Geschichte zünden ebenfalls und am Ende steht das unbedingte Streben nach Harmonie und gegen die ausgeprägte Ellenbogengesellschaft. Richtig gut!“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren "neuen Meister". Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen. Das Fazit der Quotenmeter-Kino-Kritik : „Den narrativen Mängeln und einer enttäuschenden Schurkin zum Trotz ist Illumination Entertainment ein flotter, verrückter, freundlicher Spaß gelungen.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Auf einer streng katholischen Schule in Irland in den 80er Jahren hat man es als kreativer Teenager nicht leicht. Um seinem Leben wenigstens ein bisschen zu entfliehen, schreibt Conor Songtexte. Als er dann auf ein wunderschönes Mädchen trifft, erfindet er eine Band, um sie zu beeindrucken. Jetzt muss er nur noch die Band gründen. Die Bewertung der Quotenmeter-Kritik : „Eine Feelgood-Komödie in Moll! Regisseur John Carney findet in «Sing Street» die Schönheit einer musikalischen Melancholie, von der man sich direkt am Ende des Films wünscht, sie sofort noch einmal zu durchleben. Das muss man gefühlt haben!“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8