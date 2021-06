Auch Seattle leidet unter dem RTL-Erfolg - oder?

Quotennews

Sowohl die Ärzte, wie auch die Feuerwehrleute aus Seattle liesen am gestrigen Mittwoch ordentlich Federn. All das nur wegen dem starken RTL-Ergebnis?

Hat man die Zuschauerzahlen des DFB-Länderspiels von gestern gesehen, so dürfte klar sein, dass es die restliche Formate am Abend nicht leicht hatten und es erscheint offensichtlich, dass hier und da Abstriche hingenommen werden mussten. So auch bei ProSieben und der neuen Folge. Man landete in der Primetime bei 0,9 Millionen Zuschauern, wovon immerhin 0,52 Millionen Zielgruppen-Zuschauern für entsprechend gute 9,4 Prozent Marktanteil sorgten. Insgesamt dürfte man mit den 3,6 erreichten Prozent kaum zufrieden sein. Im Anschluss an die Langzeit-Ärzteserie lief das Pendant. Hier konnte ProSieben auf noch 0,81 Millionen Zuschauer zählen, welche den Marktanteil bei 3,1 Prozent hielten. In der Zielgruppe ein gleiches Bild, denn mit 0,42 Millionen Zuschauern musste man glücklicherweise relativ wenig abgeben, der Marktanteil sank jedoch deutlich auf 6,7 Prozent.Einfach wäre es jetzt an dieser Stelle zu sagen, dass schlichtweg RTL gestern so stark war, dass man damit rechnen musste etwas an Zuschauern zu verlieren. Das wäre die einfache Erklärung und sicherlich keine falsche. Jedoch lief es für die Ärzte aus Seattle mit der neuen Staffel bisher noch nie wirklich grandios, in Spitze erreichte man 1,32 Millionen Zuschauer (5. Mai), der beste Marktanteil zeigte sich mit 4,4 Prozent (28. April), die beste Zielgruppen-Reichweite spielte sich mit 0,74 Millionen (28. April) ab und der beste Marktanteil in der Zielgruppe zeigte sich, überraschenderweise gestern mit 9,4 Prozent. Somit bildet die niedrigste Reichweite in der Zielgruppe, die gestern erreichten 0,53 Millionen Zuschauer, den besten Marktanteil der bisherigen Staffel mit den erwähnten 9,4 Prozent. Deutlich wird also, dass die "einfache" Erklärung hier nicht zum Ziel führt.Etwas klarer ist das Bild bei den Feuerwehrleuten aus Seattle, diese sind nämlich stark gestartet und lassen seitdem nach. Woche für Woche wandern einige Zuschauer ab, ganz unabhängig von Kontrast- oder Konkurrenzprogramm. Hier spielte also das RTL-Konkurrenz oder gar die Katze bei RTLZWEI keine Rolle für die bedenklich Leistung, wenn man auch bei ProSieben sich bei einem Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe noch nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird. Noch nicht.