Blockbuster-Battle

Kann ein kleiner Junge namens Marcus der testosterongeladenen Konkurrenz von Jackie Chan und James Bond die Stirn bieten?

(VOX, 20:15 Uhr)Ein alter Freund von M, Sir Robert King, wird im Gebäude des Secret Service durch eine Bombe getötet. Er plante den Bau einer Pipeline von Aserbaidschan bis zur Türkei, was nun in die Hände seiner Tochter Elektra fällt. Diese hat nun viele gefährliche Feinde, die allesamt den Bau der Pipeline verhindern wollen, 007 muss ihr deshalb Personenschutz geben. Doch was, wenn die Bedrohung aus einer ganz anderen Richtung kommt?Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 6(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Der Meisterdieb JC begibt sich auf eine abenteuerliche Mission, um uralte Bronzebüsten von unfassbarem Wert aufzuspüren, die vor vielen Jahren gestohlen wurden und seitdem spurlos verschwunden sind. Mit einem professionellen Team und jeder Menge High-Tech-Ausrüstung tritt JC die geheimnisvolle Reise an, die ihn um die ganze Welt führt. Während die Schatzsuche immer gefährlicher wird, verstrickt sich der Kleinganove zunehmend in ein Netz aus Lügen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 3IMDB User Rating: 6(ZDFneo, 20:15 Uhr)Ist das Leben eine Insel? Der gut situierte Londoner Junggeselle Will ist jedenfalls gern allein auf seiner Insel. Längerfristige Bindungen sind unerwünscht. Doch die Begegnung mit dem verunsicherten Teenager Marcus verändert Wills Leben. Schwarzhumorige Tragikomödie mit Hugh Grant als liebenswertem Egozentriker, den es zu läutern gilt. Es ist ein Klischee aus Filmkritiken, aber es trifft hier zu: Dem Film gelingt der Balanceakt zwischen Ernst und Komik, ohne dass es künstlich oder aufgesetzt wirkt.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 8IMDB User Rating: 7