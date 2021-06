3 Quotengeheimnisse

Die große Überraschung des Senders schlummert am Sonntagvormittag.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender sixx setzt inzwischen auf vier Stunden «Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits» am Nachmittag. Die erste Folge am Montag holte zunächst nur 0,05 Millionen Zuschauer und 0,8 Prozent in der Zielgruppe, mit Episode zwei, die ab 15.40 Uhr gesendet wurde, stieg das Interesse auf 2,2 Prozent. Die zwei übrigen Episoden verbuchten 2,1 und 1,7 Prozent bei den jungen Menschen. Beim Gesamtpublikum wurden bis zu 0,17 Millionen Zuschauer verbucht.Am Montagabend wiederholte sixx zwei Episoden der Fernsehserie «The Royals». Die Serie, die schon bei der Erstausstrahlung kein Hit war, lief zwischen 20.15 und 22.10 Uhr in Wiederholung. 0,10 und 0,12 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, hiervon waren nur 0,03 und 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die magere Ausbeute zeigte sich auch bei den jungen Zuschauern, denn es wurden nur 0,5 und 0,6 Prozent Marktanteil erzielt.Man fragt sich immer, wer würde für einen Factual-Sender wie Discovery+ zahlen? Dies wird sich bald zeigen, aber die Produktion «Fixer Upper» war am Sonntag ein Publikumsmagnet. Zwischen 08.20 und 11.10 Uhr erreichten die drei Folgen 0,24, 0,25 und 0,29 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 0,11, 0,10 und 0,11 Millionen Seher ermittelt. Der Frauensender sorgte für fabelhafte 6,4, 5,1 und 4,8 Prozent Marktanteil.