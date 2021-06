«#FollowMe»: ABC entwickelt Social-Media-Reality

US-Fernsehen

In den Vereinigten Staaten von Amerika spricht man schon vom «American Idol» für Social-Media.

Die Verantwortlichen von ABC haben Großes vor, denn sie wollen nichts anderes als das «American Idol» für Social-Media schaffen.stammt von der Venture 10 Group und wird aufstrebende Online-Stars zeigen, die in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Der Gewinner bekommt neben einem Geldpreis auch ein neues Auto und Marken-Deals."Die Teilnehmer müssen die Marken als 'Pitch Points' in ihren sozialen Medien einbinden – die Challenges werden also danach bewertet, wie gut sie mit dem Messaging der Marken übereinstimmen, während sie in jeder Episode Mini-Videokampagnen erstellen", so der ausführende Produzent John Stevens. "Stellen Sie sich eine modernere Variante der «Apprentice»-ähnlichen Herausforderungen von früher vor.""Wir freuen uns darauf, die Zuschauer in die wettbewerbsintensive Welt der Social-Media-Influencer mitzunehmen", so Schiff. "Die Partnerschaft mit der strategischen Unternehmensmarke Mars Wrigley bei «#FollowMe» ist ein Beweis für die Faszination und den Einfluss der heutigen Social-Media-Stars."