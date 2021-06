Urteilsverkündung belastet Berliner WG

Soap-Check

Unterdessen erfährt Jill, dass ihre Ausbildungsstätte in der Werkstatt auf der Kippe steht.

Paul ist sauer auf die ganze Situation mit Sascha. Patchwork-Profi Hendrik kocht ihn runter. Doch ausgerechnet da feiern Sascha, Tatjana und Andreas ihre Einigung über Saschas Zukunft. Beim Anblick der vermeintlich heilen Familie packt Paul die Eifersucht. Britta ist enttäuscht, dass Hendrik das Job-Angebot aus Hamburg annehmen will. Das Angebot ist Balsam für sein geschundenes Ego. Als er Britta bittet, ihn sofort aus seinem Vertrag zu ent-lassen, erteilt sie ihm eine professionelle Absage. Amelie genießt ihr Lie-besglück mit Tristan in vollen Zügen und erstaunt ihr Umfeld mit ihrer unge-wohnten Fröhlichkeit. Merles Kooperation mit "Energie-Grün" läuft an und wird vom "Heideecho" begeistert gelobt. Sie scheint gerade alles richtig zu machen. Nach einem sperrigen Einstieg in ihre erste Schach-Unterrichtsstunde finden Gunter und Ellen zu einer guten Ebene. Doch dann platzt David ins Spiel und Ellens Überraschung für ihn ist dahin. Aber sie schafft es endlich, ihm die drei magischen Worte zu sagen ...Cornelius will sich mit Florians Entscheidung nicht abfinden. Max rettet Shi-rin mit einer Ausrede. Christophs Plan droht zu scheitern. Rosalie setzt sich für Gleichberechtigung ein. André ist von seiner Pilgerreise zurück. Florian gewährt Erik schweren Herzens den erbetenen Aufschub und wird ihn, so-lange Ariane am Leben ist, nicht anzeigen. Maja und Cornelius sind ent-setzt, als sie von Florians Entscheidung erfahren. Zum Schein akzeptiert Cornelius den Entschluss, aber insgeheim hat er einen Plan, wie er Erik jetzt schon der Polizei ausliefern kann. Max erfindet eine Ausrede, damit Maja nicht auf die Idee kommt, dass Shirin etwas für Florian empfindet. Shi-rin ist ihm dafür sehr dankbar und versichert ihm, sich von Florian fernzuhal-ten, auch wenn ihr das sehr schwerfällt. Aber ihre Freundschaft mit Maja möchte sie nicht noch einmal riskieren. Christoph gerät unter Druck, als er erfährt, dass Erik Ariane einen Heiratsantrag gemacht hat. Denn sollten die beiden heiraten, würde Erik mit Sicherheit auch Arianes Betreuer werden und Christophs Vorhaben wäre gescheitert. Doch er hat schon eine neue Idee, wie seine Intrige doch noch aufgehen könnte. Rosalie scheitert mit ih-rem Versuch, bei Christoph und Werner eine Frauenquote für den „Fürsten-hof“ durchzusetzen, versucht aber Hildegard für ihre Ideen zu begeistern. Diese möchte das Thema Gleichberechtigung gerne im Gemeinderat unter-stützen, woraufhin sich auch die Sonnbichlers fragen, wie es eigentlich in ihrer Ehe damit aussieht …Zwischen Emma und Gregor hat es ordentlich geknallt. Kann Julia mit ihren Methoden die beiden versöhnen? Die Nähe zwischen Gregor und Julia macht Fanny wütend. Bricht ein neues Eifersuchtsdrama im Brunnerwirt aus?Britta weist Roberts Vorwurf, nicht fair gespielt zu haben, entschieden von sich. Doch sie ist sehr erleichtert, als Robert nicht nachtragend ist. Eine Prügelei zwischen Julius und Matteo führt dazu, dass ihre Eltern einander unterschwellige Vorwürfe machen. Es bleibt ein schaler Nachgeschmack zurück - bei den Erwachsenen.Finn hat keine Lust, auf Malu zuzugehen. Der Zufall führt sie jedoch zusammen, und Finn muss sich fragen, ob er mit Malu tatsächlich eine Freundschaft führen kann. Chiara wird von Greta provoziert und läuft deshalb Gefahr, mit Mo aneinander zu geraten. Ein Gespräch zwischen den beiden endet auf überraschende Art und Weise.Nihat und seine Mitbewohner geraten in Schwierigkeiten, als der Online-Aufruf von Jonas ihnen eine aggressive Katze beschert. Als Nihat sie einfangen will, wird er gebissen, und muss behandelt werden. Leon weiß nicht, ob Nina sich mit ihrem Plan einen Gefallen tut, aber sie bleibt dabei: Gerner und Katrin sind ihr etwas schuldig. Als Gerner Nina ein unattraktives Angebot zur Güte macht, zeigt sie Gerner auf, dass er sie ernst nehmen sollte.Emily erkennt plötzlich, dass die Beziehung von ihrer Mutter und Max auch Vorteile hat – aber dadurch bekommt nicht nur Max, sondern auch sie selbst mächtig Ärger. Zeitgleich würde Vince am liebsten schwänzen, um den aufdringlichen Fragen von Dietrich aus dem Weg zu gehen. Als Carmen ihn jedoch abfängt, muss er wohl oder übel die Schulbank drücken und rastet schließlich gegenüber Linus aus. Felix kämpft unterdessen mit seiner Prüfungsangst und wird von Anna zum Schulpsychologen gebracht. Kim macht sich daraufhin lustig über ihn, doch seine Rache folgt postwendend…Jill erfährt von der Seniorchefin Biggi, dass die Ausbildungsstelle in der Werkstatt, die ihr letzte Woche noch versprochen wurde, plötzlich auf der Kippe steht. Chef Anton kann sich nun doch nur noch einen Azubi leisten. Zwischen Jill und Jeremy, der ebenfalls Anwärter auf die Stelle ist, entbrennt ein Wettkampf, bei dem Jeremy mit unlauteren Mitteln kämpft. Dennoch ist Jill fest entschlossen, ihn auszustechen. Allerdings hat sie ein Problem: Was ihr Wissen rund um das Thema Auto angeht, hinkt sie Jeremy meilenweit hinterher.Paula will am Morgen vor der Urteilsverkündung keine schlechte Stimmung in der WG aufkommen lassen: Obwohl die Aussichten mehr als düster sind und Paula innerlich am liebsten schreien möchte, gibt sie sich nach außen bemüht stark. Als ihre Anwältin Theo bei seiner Zeugenaussage auseinandernimmt, schöpft Paula noch einmal leise Hoffnung. Diese wird vom Staatsanwalt jedoch brutal zerstört, als er Theo erneut zum Opfer stilisiert und die Verteidigung der Anwältin als lächerlich abtut. Theos Zeugenaussage macht die Sache für Paula noch schlimmer, doch dann meldet sich unerwartet Jannes zu Wort, weil er vermeintlich die Wahrheit kennt. Als er jedoch im Zeugenstand befragt wird, übermannt ihn erneut die Angst vor den Konsequenzen, wenn sich herausstellt, dass er der wahre Täter ist. Schließlich lässt Jannes‘ unkonkrete Aussage ihn wenig glaubwürdig erscheinen und ist der Nagel zu Paulas Sarg: Der Richter verurteilt sie wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft. Paula bricht emotional vor Joe und ihren Freunden zusammen, als ihr nur noch ein einziger Abend in Freiheit bleibt…